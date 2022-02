PSG-Real Madrid: la masterclass de Verratti, qui a éteint le trio Casemiro-Kroos-Modric

Marco Verratti a été l’un des grands artisans de la victoire du PSG face au Real Madrid, mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des champions (1-0). Omniprésent sur la pelouse du Parc des Princes, le milieu de terrain italien a livré un match impressionnant face à Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric.

Ses absences ont souvent coûté très cher. Mais quand il est sur le terrain, le PSG en profite toujours. Face au Real Madrid, Marco Verratti a encore sorti une masterclass, mardi, en 8e de finale de la Ligue des champions (1-0). Une de plus. Particulièrement en jambes, l’international italien (48 buts, 3 passes décisives) a régné en maître dans l’entrejeu. Au point de faire passer Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric pour un trio de fantômes.

Combatif et hargneux, l’artiste de poche (1,65m) a enclenché le pressing collectif des Parisiens. Sans ménager ses efforts. Dans un rôle assez libre, "Petit Hibou" s’est baladé au cœur de ce choc galactique, en récupérant notamment neuf ballons.

Sa capacité à garder le cuir dans les petits espaces, sa vision panoramique et ses projections incessantes ont mis les Merengue au supplice. Avec 123 ballons touchés, Verratti, qui a fait preuve d’une justesse remarquable (92% de passes réussies), a été le chef d’orchestre de la victoire rouge et bleue. Ses bonnes stats sont d’autant plus impressionnantes qu’il a souvent cherché à jouer vers l’avant, en trouvant Lionel Messi entre les lignes, mais aussi Kylian Mbappé sur l’aile gauche. Avec six passes clés, il a également amené le danger aux abords de la surface adverse. Sans jamais tenter sa chance malgré quelques positions favorables.

Neymar le compare à Xavi et Iniesta

Au bout de la fatigue, il s’est écroulé sur le gazon, à plat ventre, lors du but salvateur de Kylian Mbappé dans le money time. Avant de se relever pour aller célébrer avec ses partenaires. Seule ombre au tableau, le surdoué de Pescara a écopé d’un jaune (sévère) pour une faute sur Casemiro. Il est désormais sous la menace d’une suspension jusqu’à la fin des quarts de finale (si Paris se qualifie), avant que les compteurs soient remis à zéro. Mais pas de quoi écorner sa partition haut de gamme.

"C’est tellement bien qu’il soit Italien", s’est félicité la Gazzetta dello Sport après la rencontre. Entré en jeu à un gros quart d’heure de la fin, Neymar a également fait l’éloge de son partenaire. Avec des mots très forts. "Je savais que Verratti était un excellent joueur, mais je n’avais pas réalisé qu’il était si spectaculaire. Un génie. C’est l’un des meilleurs milieux de terrain avec qui j’ai joué, avec Xavi et Iniesta", a lâché la star brésilienne dans des propos rapportés par l’UEFA.

"Impossible de lui prendre le ballon", selon Hakimi

Il y a quelques jours, Achraf Hakimi avait également confié son admiration pour le vainqueur de l’Euro 2021 avec la Squadra Azzura. "Le joueur qui m’a le plus surpris? Verratti. Le voir en personne, s’entraîner avec lui. Même s’il est sous pression, il est calme. C’est impossible de lui prendre le ballon", a expliqué le latéral marocain, arrivé l’été dernier en provenance de l’Inter.

Après avoir connu quelques soucis physiques en début de saison, au genou et à la hanche, Verratti semble aujourd’hui avoir retrouvé toutes ses capacités. Le PSG ne peut que s’en réjouir. Il faut maintenant croiser les doigts pour que le joyau de 29 ans (21 matchs, 2 buts et 1 passe décisive cette saison) soit dans le même mood lors du retour face au Real Madrid, le 9 mars à Bernabeu (21h sur RMC Sport 1). La qualification passera sans doute en partie par ses crampons.