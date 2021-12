Ligue des champions: PSG-Real Madrid, les liaisons dangereuses

Le PSG défiera le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, pour l'une des attractions de la compétition, avec des histoires à la pelle.

Le hasard fait parfois bien les choses. Avant le tirage au sort qui s’est déroulé ce lundi, le Real Madrid apparaissait comme le club le mieux placé pour affronter le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale. Puis le tirage au sort a eu lieu, ce matin, et c’est finalement Manchester United qui est sorti pour le PSG, tandis que le Real s’imaginait croiser le fer avec le Benfica Lisbonne, un moindre mal. C’était avant l’imbroglio insensé qui a conduit l’UEFA à tout annuler. Le tirage biaisé par un problème technique a donc été donné à refaire.

Mbappé face à son prochain club ?

Les Parisiens, deuxièmes de leur groupe de qualification, étaient quasiment assurés de tomber sur un cador européen. La chance ne pouvait pas leur sourire deux fois de suite. Ils affronteront finalement le Real Madrid, l’un des épouvantails de la compétition, avec le Bayern Munich. Un club avec lequel il partage une histoire récente plus qu’agitée. La raison tient notamment au fait que la star parisienne Kylian Mbappé a souhaité rejoindre le Real l’été dernier, ce qu’il a fini par avouer à la reprise de la saison avec son club. En fin de contrat avec le club de la capitale, le prodige de Bondy sera libre de s’engager avec le club de son choix à partir du 1er janvier.

Et tout porte à croire que, s’il ne prolonge pas à Paris, son choix se portera sur le Real Madrid. Nul doute qu’il fera tout pour qualifier le Paris Saint-Germain quoiqu’il arrive, mais son attitude, ainsi que celle de la presse espagnole à son égard, seront scrutés avant un duel remarqué face à Karim Benzema. Les deux joueurs se côtoient régulièrement en équipe de France, avant, peut-être de se retrouver ces prochains mois en Espagne, si Mbappé, en fin de contrat en juin, finit par signer au Real.

Il faudra également jeter un oeil du côté du banc, alors que Zinedine Zidane, qui a porté le Real Madrid au firmament, en tant que joueur et entraîneur, avec trois victoires consécutives en C1, a été annoncé avec insistance du côté du PSG.

Le retour attendu de Ramos

Les dirigeants parisiens ont pris soin de démentir tout contact avec le technicien français, et ce à plusieurs reprises, pour éteindre l'incendie, mais l'équipe parisienne ne progresse pas sous les ordres de Mauricio Pochettino, de plus en plus contesté. Une nouvelle fois très décevant dans le jeu face à l'AS Monaco, le collectif parisien n'avance pas, à l'image de Lionel Messi, encore emprunté dans le jeu. La perspective de retrouver le vieil ennemi du Barça, son club de coeur, pourrait réveiller ses instincts de tueur. Légende vivante du club, Sergio Ramos, parti du club sur fond de désaccord avec Florentino Pérez, pourrait lui aussi prendre un malin plaisir à éliminer son ancien club, si toutefois il est disponible.

Les Parisiens, qui espèrent également retrouver le Brésilien Neymar, blessé, d'ici la phase finale en février, s'avancent vers un nouveau duel contre le club merengue, après l'opposition en poules en 2019 (une victoire pour Paris, un nul), et l'élimination en 8es de l'édition 2018. Neymar, victime d'une fracture du métatarse à l'époque, était absent lors du match retour.