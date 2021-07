Ligue des champions (qualifs): le Rapid Vienne bat le Sparta Prague, et se rapproche de Monaco

Dans le duel qui désignera le futur adversaire de Monaco, le Rapid Vienne a pris un léger avantage en battant ce mardi à domicile le Sparta Prague (2-1) en match aller du 2e tour de qualification de la Ligue des champions.

Il faudra valider ce résultat la semaine prochaine, mais le Rapid Vienne a pris une petite option sur un futur duel face à l'AS Monaco. Le club autrichien a battu ce mardi soir le Sparta Prague (2-1) en match aller du 2e tour de qualification de la Ligue des champions.

Un résultat qui concerne indirectement le foot français, puisque le vainqueur de cette confrontation sera opposé au club de la Principauté au troisième tour.

Le Celtic accroché par Midtjylland

Le Sparta a mené 1 à 0 jusqu'à la 63e minute après avoir ouvert le score en début de rencontre par Ladislav Krejci (3e). Mais le Rapid a fini par l'emporter avec un doublé de son attaquant Christoph Knasmullner (63e, 71e).

Dans les autres matchs, le Dinamo Zagreb a dominé l'équipe chypriote d'Omonia Nicosie (2-0), et le Celtic a été accroché (1-1) à Glasgow par le FC Midtjylland, club danois de la ville de Herning. Les Ecossais ont joué à dix à partir de la 44e minute et l'exclusion pour deux cartons jaunes de l'Israélien Nir Bitton, mais le Danois Anders Dreyer a été exclu à son tour à la 56e minute. L'Israélien Liel Abada a marqué pour le Celtic (39e) et le Brésilien Evander a égalisé pour les Danois (66e).

Le deuxième tour se poursuit mercredi avec notamment l'affiche PSV Eindhoven-Galatasaray. Les matchs retour seront joués mardi et mercredi prochains.

Les résultats des matchs aller du 2e tour de qualification:

Alashkert (ARM) - Sheriff Limassol (MOL) 0 - 1

Lincoln (GIB) - CFR Cluj (ROM) 1 - 2



Dinamo Zagreb (CRO) - Omonia Nicosie (CHY) 2 - 0



Ferencvaros (HUN) - Zalgiris Vilnius (LTU) 2 - 0



Rapid Vienne (AUT) - Sparta Prague (CZE) 2 - 1



Celtic Glasgow (SCO) - FC Midtjylland (DEN) 1 - 1



Mercredi:



Kairat Almaty (KAZ) - Etoile Rouge Belgrade (SRB)



Malmö (SWE) - HJK Helsinki (FIN)



Mura Murska Sobota (SLO) - Ludogorets (BUL)



Slovan Bratislava (SVK) - Young Boys Berne (SUI)

Legia Varsovie (POL) - Flora Tallin (EST)



Olympiacos (GRE) - Neftchi Bakou (AZE)



PSV Eindhoven (NED) - Galatasaray (TUR)