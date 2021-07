Ligue des champions: Monaco épargné par le tirage au sort du 3e tour de qualification

L’AS Monaco défiera le vainqueur du duel entre le Rapid Vienne et le Sparta Prague lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. La formation de Ligue 1 se déplacera au match retour.

Troisième de Ligue 1 devant Lyon la saison passée, Monaco va très rapidement devoir répondre présent. Quelques jours avant la première journée de championnat, le club du Rocher effectuera son entrée en lice lors du troisième tour de qualification pour la Ligue des champions. Bonne nouvelle, le tirage au sort réalisé ce dimanche au siège de l’UEFA à Nyon s’est révélé plutôt clément avec le club de L1.

Les protégés de Niko Kovac défieront le vainqueur de la double confrontation entre le Rapid Vienne et le Sparta Prague. Les clubs autrichiens et tchèques sont adversaires lors du deuxième tour préliminaire de la C1 (match aller le mardi 20 juillet et match retour le mercredi 28 juillet).

Monaco face à des habitués de l’Europe

Sur le papier, l’ASM partira favori quel que soit son adversaire. Mais gare au piège lors du match aller disputé le 3 ou le 4 août sur la pelouse du stade Louis-II. Le match retour sera disputé en République tchèque ou en Autriche le 10 août prochain. Entre les deux duels européens, Monaco affrontera Nantes lors de la première journée de la saison 2021-2022 de Ligue 1.

Le Rapid Vienne et le Sparta Prague restent des habitués des joutes européennes en Ligue des champions et en Ligue Europa. La saison passée, le Rapid Vienne avait été éliminé lors de la phase de poules de la Ligue Europa par Arsenal et Molde. De son côté, le Sparta avait subi la loi de Lille et de l’AC Milan (deux défaites contre les Dogues) au même niveau de la C3.

De plus, avec un tour en plus dans les jambes, les Autrichiens ou les Tchèques auront probablement un meilleur rythme que les Monégasques qui poursuivent leur préparation avec des matchs amicaux (2 victoires et 1 nul) et une semaine de stage en Autriche.

Les affiches du troisième tour de la C1

Voie de la ligue:

- PSV Eindhoven (NED) / Galatasaray (TUR) contre Celtic FC (SCO) / Midtjylland (DEN)

- Spartak Moscou (RUS) contre Benfica (POR)

- Genk (BEL) contre Shakhtar Donetsk (UKR)

- Monaco (FRA) contre Rapid Vienne (AUT) / Sparta Prague (CZE)

Voie des champions:

- Dinamo Zagreb (CRO) / Omonia FC (CYP) contre Legia Varsovie (POL) / Flora Tallinn (EST)

- Lincoln Red Imps (GIB) / CFR Cluj (ROU) contre Slovan Bratislava (SVK) / Young Boys (SUI)

- Olympiacos (GRE) / Neftçi PFK (AZE) contre Mura (SVN) / Ludogorets (BUL)

- Kairat Almaty (KAZ) / Etoile Rouge de Belgrade (SRB) contre Alashkert (ARM) / Sheriff Tiraspol (MDA)

- Malmö (SWE) / HJK Helsinki (FIN) contre Rangers (SCO)

- Ferencvaros (HUN) / Zalgiris Vilnius (LTU) contre Slavia Prague (CZE)