Ligue des champions: quels adversaires pour le PSG et Lens ? La composition des chapeaux pour le tirage au sort

Les matchs retour des barrages pour la Ligue des champions ont rendu leur verdict ce mercredi et les 32 qualifiés pour la phase de poules sont connus. Idem pour la répartition des quatre chapeaux et donc les potentiels adversaires du Paris Saint-Germains et de Lens.

Vainqueur la saison passée, Manchester City va tenter de doubler la mise et de conserver son titre en Ligue des champions. Mais l'équipe entraînée par Pep Guardiola va devoir batailler pour conserver son bien face à 31 rivaux ambitieux.

Après la fin des barrages ce mercredi, tous les qualifiés pour la phase de groupes sont connus et répartis en quatre chapeaux, en fonction de leur coefficient UEFA, des champions nationaux et des vainqueurs des Coupes européennes la saison passée, avant le tirage au sort prévu ce jeudi à Monaco dès 18h (en direct sur RMC Sport 1).

Le grand écart pour le PSG et Lens

Champion de France en titre et prétendant au titre suprême sur la scène continentale, le PSG figure avec les autres favoris dans le premier chapeau. Si les Franciliens peuvent encore tomber sur des gros morceaux comme le Real Madrid, Manchester United ou encore l'Inter Milan et l'Atlético de Madrid, ils seront favoris de leur poule.

De retour en Europe, après 17 ans d'absence, les Lensois de Franck Haise devraient encore s'offrir des soirées mémorables dans la prestigieuse compétition. Placés dans le chapeau 4, les Nordistes peuvent s'attendre à du lourd lors du tirage au sort.

Les chapeaux pour la Ligue des champions (coefficient UEFA 2022-2023)

Chapeau 1:

Manchester City (ANG)

Bayern Munich (ALL)

Paris Saint-Germain (FRA)

FC Barcelone (ESP)

FC Séville (ESP)

Benfica (POR)

Naples (ITA)

Feyenoord (PB)

Chapeau 2:

Real Madrid (ESP)

Manchester United (ANG)

Inter Milan (ITA)

Borussia Dortmund (ALL)

Atlético de Madrid (ESP)

RB Leipzig (ALL)

FC Porto (POR)

Arsenal (ANG)

Chapeau 3:

Shakhtar Donetsk (UKR)

RB Salzbourg (AUT)

AC Milan (ITA)

Braga (POR)

Lazio (ITA)

Etoile Rouge de Belgrade (SER)

FC Copenhague (DAN)

PSV Eindhoven (PB)

Chapeau 4:

Real Sociedad (ESP)

Galatasaray (TUR)

Celtic (ECO)

Newcastle (ANG)

Union Berlin (ALL)

RC Lens (FRA)

Young Boys Berne (SUI)

Anvers (BEL)