Ligue des champions: Sur quelle chaîne regarder Barcelone-PSG?

Le choc des huitièmes de finale de Ligue des champions est diffusé en exclusivité sur RMC Sport.

Quatre ans après l'infamant match de mars 2017, le PSG a l'occasion de laver l'affront de la remontada en revenant au Camp nou, à nouveau en huitième de finale de la Ligue des champions, mais cette fois au match aller, puisque le PSG a terminé premier de sa poule, contrairement au Barça. Et, c'est à suivre en exclusivité sur RMC Sport, coup d'envoi à 21h avec Jérôme Sillon et Jérôme Rothen aux commentaires et Mohamed Bouhafsi au bord du terrain.

>> Abonnez vous ici pour profiter des offres RMC Sport et suivre la Ligue des champions en exclusivité

Si vous aviez commencé à regarder la Ligue des champions cette saison sur Telefoot, il va falloir changer vos habitudes puisque la chaîne a cessé ses activités avec l'arrêt de la retransmission de la Ligue 1, RMC Sport redevient le diffuseur exclusif de la Ligue des champions. Prise d'antenne ce mardi soir à 19h30.

La soirée sera aussi à suivre à la radio sur RMC avec une soirée spéciale dès 18h avec Top of the Foot. L'inamovible Jano Rességuié sera aux commentaires, et on débriefera tout ça dans l'After avec Daniel Riolo et Gilbert Brisbois.