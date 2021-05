Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder la finale Manchester City-Chelsea

Manchester City et Chelsea, deux clubs anglais de Premier League, s’affrontent ce samedi soir à Porto (21h), en finale de la Ligue des champions.

Manchester City et Chelsea seront les acteurs d’une finale au sommet du football européen, ce samedi soir (21h), à Porto. Favori d'une finale 100% anglaise, Manchester City tient l'occasion de remporter sa première Ligue des champions, la consécration espérée par Pep Guardiola et ses dirigeants émiratis, mais Chelsea promet un duel acharné, à l'image de son entraîneur revanchard Thomas Tuchel, finaliste de l’édition précédente avec Paris, avant d’être débarqué l’hiver dernier. Pour l'occasion, RMC Sport délocalise son antenne au stade du Dragon.

Pour savoir qui de Manchester City ou de Chelsea succédera au Bayern Munich, rendez-vous sur RMC Sport 1 dès 18h pour un documentaire exceptionnel sur Riyad Mahrez, suivi de l’avant-match à partir de 18h45, avec toutes les informations, les compositions d’équipe, et les analyses de nos consultants. La rencontre sera commentée à partir de 21h, horaire du coup d’envoi, par Eric Di Meco et Jérôme Sillon. Le match, que vous pourrez suivre à la radio sur RMC, ainsi que sur le site et l'app RMC Sport, sera également diffusé en clair sur RMC Story.

Guardiola s'attend à souffrir

Manchester City a pris rendez-vous avec l'histoire. Les "Citizens" chéris des frères Gallagher, leaders du mythique groupe Oasis, entendent devenir le 23e club à soulever la "Coupe aux grandes oreilles". Pour l'entraîneur catalan Pep Guardiola, c'est la récompense d'un cycle de cinq ans qui, malgré dix titres nationaux, paraît inachevé sans la C1. Le prestigieux technicien, sacré deux fois sur le banc du Barça en 2009 et 2011, a connu plusieurs désillusions ces dernières années, contre Monaco (huitièmes, 2017), Tottenham (quarts, 2019) ou Lyon (quart, 2020), avant de retrouver la finale.

Sous la houlette du technicien allemand, finaliste avec le Paris Saint-Germain en août 2020 contre le Bayern Munich (1-0), Chelsea brille en s'appuyant sur une défense d'acier qui lui a permis d'éliminer le Real (1-1, 2-0) en demi-finale. Malgré des signes d'essoufflement, avec notamment une défaite en finale de la Coupe d'Angleterre contre Leicester (1-0), les coéquipiers de Thiago Silva ont l'avantage d'avoir battu deux fois City ces dernières semaines: le 17 avril en Coupe d'Angleterre (1-0) puis le 8 mai en championnat (2-1). Et même si les Londoniens ne partent pas favoris, Pep Guardiola est persuadé de devoir souffrir pour gagner la finale.