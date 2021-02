Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder Mönchengladbach-Manchester City

Les 8es de finale aller de la Ligue des champions s’achèvent ce mercredi avec notamment l’affiche entre le Borussia Mönchengladbach et Manchester City. Un match à suivre en direct à 21h sur RMC Sport 2.

Impressionnant en Premier League, Manchester City va-t-il marcher sur l’Europe comme il le fait actuellement sur l’Angleterre? Se dresse devant les Cityzens ce mercredi, le Borussia Mönchengladbach dans une affiche ouverte à suivre en direct et en exclusivité à 21h sur RMC Sport 2. Intouchable ces dernières semaines, Manchester City compte désormais 10 points d’avance sur plus proche poursuivant en Premier League, son voisin et rival Manchester United. Avec notamment un Ilkay Gündogan impressionnant, City est une machine collective à gagner qui pourrait faire des dégâts en Ligue des champions.

Rose à Dortmund la saison prochaine

La situation est moins clinquante au Borussia Mönchengladbach. Epatant ces dernières années, le club d’Alassane Pléa et de Marcus Thuram a du mal à confirmer cette saison avec seulement une 8e place actuellement en Bundesliga. Mais une qualification historique pour la phase finale de la Ligue des champions. Les hommes de Marco Rose, qui a déjà annoncé son départ pour le Borussia Dortmund la saison prochaine, tenteront de déjouer les pronostics face à l’un des favoris pour la victoire finale.