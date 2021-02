Manchester City: le pull de Guardiola en soutien à une association d'aide aux migrants

A l'occasion de la rencontre entre Arsenal et Manchester City (0-1), ce dimanche, Pep Guardiola a porté un pull à l'effigie de l’ONG espagnole Proactiva Open Arms, qui effectue des missions de sauvetage pour aider les migrants qui tentent de rejoindre l’Europe.

Pep Guardiola est un homme de conviction. Et pas seulement sur le terrain. Il n’hésite pas à endosser un rôle de porte-voix pour les causes qui lui tiennent à cœur. Ce dimanche, lors de la rencontre entre Arsenal et Manchester City (0-1), comptant pour la 25e journée de Premier League, il a ainsi réaffirmé son soutien à l’ONG Proactiva Open Arms en portant un pull portant l’inscription "Open Arms".

Guardiola avait fait un don à l'ONG en 2018

Cette ONG espagnole, fondée par l’activiste catalan Oscar Camps, opère principalement en Méditerranée à bord d’un navire qui effectue des missions de recherche et de sauvetage pour aider les migrants qui tentent de rejoindre l’Europe depuis l'Afrique du Nord à bord de bateaux de fortune. En décembre dernier, Pep Guardiola s’était déjà affiché avec un pull "Open Arms" lors d’un match de championnat contre Newcastle.

Comme le rapporte The Sun, Oscar Camps avait révélé en juin 2018 que l’entraîneur de Manchester City avait fait un don à hauteur de 150.000 euros pour aider l’ONG à réparer son bateau. Quelques semaines plus tôt, il avait été saisi par la justice italienne, qui reprochait à Proactiva Open Arms de favoriser l'immigration clandestine, alors que les secouristes de l’ONG avaient refusé de confier aux gardes-côtes libyens des migrants secourus au large de la Libye. En Espagne, le blocage du navire avait suscité un mouvement de soutien autour du slogan "Sauver des vies n’est pas un crime". Après enquête, le bateau avait finalement été rendu à ses propriétaires.