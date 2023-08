Ligue des champions: un "groupe de la mort" pour le PSG avec du lourd

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2023-2024 (à suivre sur RMC Sport) a eu lieu ce jeudi. Le PSG connaît ses adversaires.

Le PSG est fixé. Eliminé par le Bayern Munich en huitièmes de finale la saison dernière, le club de la capitale connaît ses adversaires pour la phase de poules 2023-2024 de la Ligue des champions. Placé dans le groupe F, il affrontera le Borussia Dortmund, l'AC Milan et Newcastle. Une poule très, très relevée.

Dortmund, qui a perdu Jude Bellingham cet été, a terminé deuxième de Bundesliga la saison dernière derrière le Bayern Munich. Emmené par ses nombreux Français (Olivier Giroud, Theo Hernandez, Mike Maignan...), l'AC Milan reste sur une quatrième place en Serie A mais a bien démarré le nouvel exercice avec deux victoires en championnat. Newcastle, nouveau riche européen, complète ce groupe. Quatrièmes de Premier League la saison dernière, les Magpies se sont encore renforcés cet été avec les arrivées de Sandro Tonali, Harvey Barnes et Tino Livramento.

Début de la phase de poules en septembre

C’est à Monaco que le tirage au sort a eu lieu ce jeudi sous les yeux de Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. La phase de poules aura lieu du 19-20 septembre au 12-13 décembre. Il faudra attendre les 13-14 février, 20-21 février, 5-6 mars et 12-13 mars 2024 pour assister aux huitièmes de finale. Les quarts de finale se disputeront les 9-10 et 16-17 avril. Puis on aura les demi-finales les 30 avril-1er mai et 7-8 mai. Cette année, la finale de la Ligue des champions est prévue le 1er juin au stade de Wembley à Londres.

Candidat à la victoire finale, le PSG s'est encore montré très actif sur le mercato cet été avec les recrutements de Manuel Ugarte, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Kang-In Lee, Milan Skriniar, Marco Asensio, Cher Ndour ou encore Gonçalo Ramos, en attendant peut-être la signature de Randal Kolo Muani. Bradley Barcola, lui, va s'engager pour cinq ans en provenance de l'OL.

Dans le sens des départs, Paris a notamment cédé Neymar, Abdou Diallo, El Chadaille Bitshiabu, Mauro Icardi, Eric Junior Dina-Ebimbe et Leandro Paredes.

Le groupe du PSG

Paris, Borussia Dortmund, AC Milan, Newcastle