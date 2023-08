Ligue des champions: l’UEFA devrait demander aux arbitres de ne pas appliquer la consigne des temps additionnels à rallonge

Directeur du football pour l'UEFA, le Croate Zvonimir Boban s'est montré très critique à propos du temps additionnel à rallonge, en vigueur en ce début de saison dans plusieurs championnats. La Ligue des champions devrait suivre ses propres directives en la matière.

La Ligue des champions ne devrait pas suivre la dernière tendance. Début juillet, l'IFAB (gardien des lois du jeu) proposait de nouvelles dispositions qui ont eu pour conséquence d'allonger le temps additionnel, comme cela avait déjà été le cas lors de la Coupe du monde fin 2022. Plusieurs championnats, dont la Premier League et la Ligue 1, appliquent eux les nouvelles directives.

"C'est trop et nous ne le ferons pas. Nous suivrons nos directives."

Responsable du football pour l'UEFA, Zvonimir Boban s'est montré très critique sur ce temps additionnel à rallonge: "En ce qui concerne le bien-être des joueurs, c'est une sorte de petite tragédie ou de grande tragédie parce que nous ajoutons presque 12, 13, 14 minutes, nous ajoutons presque une moitié de match qui sont des minutes très difficiles à jouer", a estimé le Croate dans des propos rapportés par le Guardian.

Depuis l'instauration de cette règle, plusieurs joueurs ont pris la parole pour montrer leur incompréhension, à l'image de Raphaël Varane. "Nous [le monde du football] n'écoutons pas les joueurs et les entraîneurs, a admis Boban. En Angleterre, vous savez encore plus de choses que nous parce que vous jouez plus de matches. Et maintenant, nous y ajoutons probablement six ou sept minutes de plus par match: c'est presque 500 minutes de plus par saison. Cela représente six matchs. C'est fou. C'est trop et nous ne le ferons pas. Nous suivrons nos directives."

D'après Roberto Rosetti, responsable de l'arbitrage pour l'UEFA, le "temps de jeu effectif" en Ligue des champions était de 60,07 minutes la saison dernière, contre 54,46 pour la Premier League par exemple. "Nous avons commencé à travailler sur ce sujet il y a plus de cinq ans, a expliqué Rosetti. Il y a quelque chose de plus important que la précision du temps additionnel. Pourquoi les gens aiment-ils tant la Ligue des champions? Parce qu'elle est intensive, fantastique, les joueurs ne s'arrêtent jamais. Nous disons à nos arbitres d'accélérer la reprise du jeu au lieu de se concentrer sur les arrêts de jeu.

Le tirage au sort de la phase de groupes de Ligue des champions aura lieu ce jeudi, à partir de 18 heures. Pour rappel, seuls le PSG et le RC Lens représenteront la Ligue 1 après l'élimination de l'OM dès le troisième tour préliminaire.