Ligue des champions: une pelouse toute neuve au Stade de France pour la finale

La finale de la Ligue des champions, prévue le 28 mai prochain au Stade de France, se disputera sur une nouvelle pelouse. En raison de la programmation de concerts au mois de mai au sein de l'enceinte, la pelouse actuelle devra être changée. Celle-ci ne résistera pas aux 12 jours de couverture au programme.

La nouvelle pelouse sera posée les 24 et 25 mai

Dans les heures qui suivront la finale de la Coupe de France le 7 mai, entre Nantes et Nice, la pelouse du Stade de France sera scalpée en 48 heures. Une bâche sera ensuite posée pour accueillir les spectateurs des concerts Rock’in 1000 du 14 mai et d’Indochine le 21 mai. La nouvelle pelouse sera posée les 24 et 25 mai pour accueillir la finale de la Ligue des champions le 28 mai et donc répondre au standard de la plus prestigieuse compétition européenne de clubs.

Pour rappel, la finale de la Ligue des champions était initialement prévue cette saison à Saint-Pétersbourg. Mais en raison de l'invasion de la Russie en Ukraine, l'UEFA a été dans l'obligation de relocaliser l'affiche européenne. Pour la première fois depuis 2006 et la rencontre entre le FC Barcelone et Arsenal, la France, et par conséquent le Stade de France, accueilleront cette partie.

"L'UEFA tient à exprimer ses remerciements et sa gratitude au président de la République française, Emmanuel Macron, pour son soutien personnel et son engagement à faire jouer en France le match le plus prestigieux du football interclubs européen à un moment de crise sans précédent", remerciait l'UEFA en février dernier.