Liverpool-Benfica: un supporter des Reds est mort à Anfield

Liverpool a publié un communiqué ce jeudi dans lequel il annonce la mort de l’un de ses supporters à Anfield lors du quart de finale retour de la Ligue des champions contre Benfica Lisbonne (3-3), mercredi.

Liverpool est endeuillé. Le club anglais a publié un communiqué, ce jeudi, pour annoncer la mort d’un de ses supporters à Anfield, lors du quart de finale retour de la Ligue des champions contre le Benfica Lisbonne (3-3). "Le LFC profondément attristé par le décès d'un supporter à Anfield", indique le message publié sur le site du club.

"Tombé malade" avant le match

"C'est avec grand regret que le Liverpool Football Club peut confirmer qu'un supporter tombé malade avant le match d'hier soir contre Benfica est malheureusement décédé", précise le texte.

"Avant tout, les condoléances et les pensées de tout le monde au club vont à la famille, aux proches et aux amis du supporter, poursuit un porte-parole des Reds. Nous tenons à remercier les services d'urgence pour leurs efforts héroïques dans la fourniture de soins d'urgence et notre gratitude à nos professionnels de la santé, aux stewards et à tous les supporters à proximité de l'incident pour leur aide."

Sur le terrain, les hommes de Jürgen Klopp se sont qualifiés pour les demi-finales après le match nul (3-3) qui a validé la belle victoire acquise au match aller (1-3). Le technicien allemand avait effectué sept changements dans son onze de départ. Le club anglais, vainqueur de la compétition en 2019, affrontera Villarreal au prochain tour (aller le 27 avril à Anfield, retour le 3 mai en Espagne).

Liverpool, toujours en course pour un quadruplé historique, a désormais rendez-vous samedi sur le terrain de Manchester City pour les demi-finales de la FA Cup. Il affrontera Manchester United trois jours plus tard en Premier League à Anfield qui devrait rendre hommage à son supporter parti un soir de match.