Lille-FC Séville: Gourvennec explique ce qu’il attend de Renato Sanches

Au micro de RMC Sport, l’entraîneur de Lille, Jocelyn Gourvennec, a expliqué le rôle qu’il avait décidé d’attribuer à Renato Sanches sur le terrain, un joueur “qui rayonne”.

Renato Sanches va débuter ce mercredi face à Séville (21h, en direct sur RMC Sport 1), à l’occasion d’un match de Ligue des champions qui pourrait décider du destin du Losc dans la prestigieuse compétition européenne. Un véritable soulagement pour le milieu de terrain portugais, lassé ces dernières semaines de manquer les matches de Ligue 1 et les rendez-vous continentaux.

Gourvennec : "Qu'il puisse nous apporter toute sa science du foot"

Un retour dont se réjouit également son entraîneur, sous pression après le non-match de son équipe face à Clermont, le week-end dernier en Ligue 1. Une rencontre qui marquait le grand retour de Renato Sanches à la compétition. Positionné assez haut sur le terrain, l’international portugais avait rendu une copie brouillonne. Ce mercredi, un autre rôle lui a été assigné par son entraîneur.

"Il va jouer plus au cœur du jeu. Il était dans une position un peu libre face à clermont, sous l’attaquant, pour faire le liant entre les milieux d’axe et l’attaque. Là, il sera un peu plus au milieu, un peu plus bas. C’est surtout important qu’il puisse nous apporter son énergie. C’est un garçon qui rayonne. Il n’est sans doute pas à 100%, mais c’est bien qu’il ait pu jouer un match et qu’il puisse nous apporter toute son énergie et toute sa science du foot. Il est jeune, mais il a une longue expérience maintenant."

Les Lillois, derniers de leur groupe avec un point en deux matches, se présentent avec leur doublette d'attaque composée par Jonathan David et Burak Yilmaz. Le premier, de retour du rassemblement avec la sélection canadienne, est rentré en fin de match à Clermont (défaite 1-0) samedi, tandis que le second était suspendu.