Lille-FC Séville, les compos: Renato Sanches débute, Koundé forfait

Avec un seul point pris lors des deux premières journées, Lille doit réagir ce mercredi face au FC Séville (21h sur RMC Sport 1) pour garder un espoir de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les compositions sont tombées.

"Il faut provoquer notre destin", a martelé ces derniers jours Jocelyn Gourvennec. Défait par le promu clermontois (1-0) samedi en Ligue 1, Lille veut réagir et rebondir ce mercredi contre le FC Séville (21h), pour la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Avec seulement un point pris en deux rencontres, le champion de France en titre doit absolument se reprendre pour garder un espoir de qualification en huitièmes de finale. Ce match sera retransmis sur RMC Sport 1 et bien sûr à la radio sur RMC. Toutes les réactions et analyses seront à suivre dans l'émission Champions Zone à l’issue de la rencontre.

Djalo titulaire en l'absence de Botman

"Il faudra qu’on arrive à emballer le match, être conquérant, mais en étant intelligent, ne pas ouvrir le jeu face à des joueurs qui sont extrêmement habiles. Il faudra hausser le niveau, rester dans le match, insister, continuer d’y croire tout le temps", a insisté Gourvennec, qui peut compter sur le retour de Burak Yilmaz. Absent à Clermont pour cause de suspension, l'international turc mènera l’attaque aux côtés de Jonathan David. En l’absence de Sven Botman, touché à l’aine et forfait pour plusieurs semaines, c’est Tiago Djalo qui sera associé à José Fonte en défense centrale. Au milieu, Renato Sanches est aligné d’entrée.

En face, Séville est privé de son attaquant marocain Youssef En-Nesyri, blessé. Jules Koundé, qui n’a pas joué ce week-end en raison de douleurs musculaires, est lui aussi absent et remplacé par l'ancien joueur de l'OM, Karim Rekik. Actuel troisième de Liga, Séville voudra décrocher face au Losc une première victoire cette saison sur la scène européenne.

La compo de Lille :

Grbic - Celik, Djalo, Fonte, Reinildo - André, Renato Sanches, A.Onana - Bamba, Yilmaz, David

Remplaçants :

Jakubech, Gudmundsson, Xeka, Ikoné, Yazici, Lihadji, Gomes, Weah, Niasse

La compo du FC Séville :

Bounou – Jesus Navas, Diego Carlos, Rekik, Acuna – Oliver Torres, Fernando, Delaney – Suso, Rafa Mir, Ocampos

Remplaçants :

Dmitrovic, Pastor, Montiel, Augustinsson ,Joan Jordan, Rakitic, Munir, Oscar Rodriguez, Lamela, Gomez, Carmona, Ivan Romero