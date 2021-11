Lille-Salzbourg: sur quelle chaîne regarder ce match crucial de Ligue des champions

Le LOSC peut faire un grand pas vers la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions en cas de victoire ce mardi soir (21h), face à Salzbourg. Un match à suivre sur RMC Sport 1.

L’exploit réalisé sur la pelouse de Séville (2-1) a redonné espoir aux Lillois, qui pourraient capitaliser sur ce succès mardi soir, et enchaîner à domicile, face à Salzbourg, pour se rapprocher de la qualification pour les huitièmes de finale, en Ligue des champions. La rencontre sera diffusée sur RMC Sport 1 à partir de 21h. Un match également diffusé sur Canal + et à suivre en direct à la radio sur RMC, ainsi qu'en direct commenté sur le site de RMC Sport.

Il n’existe pas le moindre scénario de qualification pour les Dogues, même en cas de victoire, mais un résultat favorable face au leader du groupe leur assurerait la qualification en Ligue Europa et des calculs plus simples avant de se rendre en Allemagne, sur la pelouse de Wolfsburg, lors de la dernière journée.

Xeka: "En très bonne position si on gagne"

"Le succès à Séville nous a permis de nous repositionner dans ce mini championnat et on sait ce qu'une victoire demain (mardi) nous apporterait, a confié Jocelyn Gourvennec en conférence de presse, à la veille du duel. On doit se préparer à faire le maximum d'efforts parce que ça peut être un moment très important dans une carrière. On ne doit pas jouer le match avant, il y a des choses qu'on a anticipées mais il y a forcément la dimension affective liée à l'événement."

"Le groupe est toujours motivé, a assuré le milieu de terrain Xeka. Encore plus dans un grand match où on peut avoir l'opportunité de faire quelque chose de beau en passant premier et en se mettant en très bonne position pour aller en huitième si on gagne. On a eu des rencontres très importantes depuis que je suis au club, pour de bonnes comme de mauvaises raisons, et elle en fera partie."