Séville-Lille: Létang profite de "l'exploit" pour féliciter Gourvennec

Au micro de RMC Sport après la belle victoire du LOSC (2-1) face au Séville FC ce mardi en Ligue des champions, Olivier Létang a souligné les "valeurs retrouvées" de son équipe lors de cet "exploit" réalisé sur la pelouse du club andalou. Le président lillois en a profité pour féliciter Jocelyn Gourvennec et son staff.

Le Losc a réalisé un gros coup ce mardi, en renversant le Séville FC (2-1) lors de la 4e journée de Ligue des champions. À l'extérieur, les Dogues n'ont rien lâché pour reprendre la deuxième place du groupe, avec 5 points désormais. Si Lucas Ocampos avait ouvert le score (15e) avec un peu de réussite, Jonathan David sur penalty (42e) et Jonathan Ikoné (53e) ont offert la victoire à leur équipe.

"Je suis très heureux pour Gourvennec et son staff, qui ont bien préparé le match"

Très critique le 18 octobre dernier contre ses joueurs après la défaite en championnat face à Clermont (1-0), Olivier Létang s'est félicité cette fois du beau visage affiché par ses troupes. “Ce qui m’a le plus plu, c’est qu’on a retrouvé nos valeurs et notre état d’esprit, d’autant plus dans un environnement difficile. Ce soir, c’est un véritable exploit, a lancé le président du LOSC, au micro de RMC Sport. On était menés 1-0 face à un adversaire qui prend très peu de buts. Je suis très heureux pour les joueurs et Jocelyn Gourvennec. Le staff a très bien préparé le match. J’espère que ce sera un match fondateur pour retrouver définitivement les valeurs qui sont les nôtres."

Déjà séduisant face au PSG vendredi dernier malgré la défaite (2-1), le LOSC a mis fin à sa disette européenne. Le dernier succès en Ligue des champions du club nordiste remontait au 20 novembre 2012, face au BATE Borisov. Les hommes de Jocelyn Gourvennec peuvent désormais rêver d'une qualification pour les huitièmes de finale. Le 23 novembre prochain, les Lillois recevront le RB Salzbourg, leader du groupe avec 7 points.

"Assimiler un titre de champion, c'est difficile pour un club qui n'a pas l'habitude"

"Le match face à Salzbourg, on n’y pense pas. Cela a été un match d’homme contre Séville. On est concentré pour l’instant sur le match d’Angers. On a besoin de points en ligue 1. Il faut bien récupérer ce soir pour être prêt dès samedi. Depuis le début de la saison, si vous regardez nos matchs, systématiquement nous n’étions pas loin, a jugé Olivier Létang, à l'exception de la deuxième journée face à Nice. Assimiler un titre de champion, c’est difficile quand un club n’a pas l’habitude. Je souhaite retrouver nos valeurs sur le long terme."

Une potentielle qualification, dans un groupe qui comprend aussi Wolfsburg, serait aussi une très bonne opération financière pour le Losc. "Il faut qu’on puisse enchaîner avec une série positive. Avant de parler d’économie, il faut parler de sportif, a contre-balancé Létang. On a cinq points contre un point lors de la dernière campagne (en 2019-2020, ndlr). C’est très serré pour la qualification. Les deux derniers matchs seront des finales".