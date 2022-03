Liverpool-Inter: le but splendide de Lautaro Martinez pour relancer le choc

Lautaro Martinez a permis à l'Inter Milan d'ouvrir le score ce mardi à Anfield à l'occasion du 8e de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool. Après la victoire 2-0 des Reds à l'aller, cette réalisation a relancé le suspense.

Le but de l'espoir pour l'Inter Milan. Ce mardi, Lautaro Martinez a permis aux Nerazzurri d'ouvrir le score sur la pelouse d'Anfield contre Liverpool en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Après la victoire 2-0 des hommes de Jurgen Klopp à l'aller, l'Inter n'a donc plus qu'un but à remonter pour arracher une prolongation.

A l'entrée de la surface, l'Argentin a envoyé une lourde frappe du coup du pied directement dans la lucarne d'Alisson (0-1, 62). Sur le coup, le portier des Reds ne peut que constater les dégâts et voir les Italiens reprendre complètement espoir pour la dernière demi-heure.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre la Ligue des champions

Sanchez expulsé dans la foulée

Sauf que l'enthousiasme de l'Inter a rapidement été douché. Deux minutes après cette ouverture du score, Alexis Sanchez a laissé ses partenaires à dix après une semelles très en retard sur Fabinho. Déjà averti en première période, le Chilien a écopé d'un deuxème carton jaune.