Liverpool-Real: Benzema pense "forcément" au Ballon d'or après sa saison folle

Meilleur buteur de la compétition cette saison et sacré avec le Real en Ligue des champions contre Liverpool (1-0), Karim Benzema fait figure de grand favori pour le Ballon d'or.

S'il n'a pas marqué lors de la finale de la Ligue des champions remportée par le Real Madrid face à Liverpool (1-0), Karim Benzema termine meilleur buteur de la compétition cette saison avec 15 réalisations. L'attaquant français a signé une année exceptionnelle, portant à bout de bras et vers les sommets d'une équipe madrilène dont il est le capitaine.

"Meilleur buteur? C'est bien, c'est toujours bien de faire gagner l'équipe. Terminer meilleur buteur, c'est exceptionnel. Mais le plus important, c'est de gagner cette cinquième Ligue des champions", confie Karim Benzema sur Canal+ avec humilité.

Il n'empêche qu'il semble désormais archi favori pour le Ballon d'or. L'ancien joueur de l'OL concède d'ailleurs y songer un peu: "Le Ballon d'or dans un coin de ma tête? Forcément. J'ai terminé ma saison, maintenant je vais aller en sélection. Je pense qu'en club, je ne peux pas faire mieux. On verra ce qu'il se passe mais en tout cas, je suis fier de ce que j'ai réussi."

"Il n'y a aucune chance. La chance, tu ne peux l'avoir qu'une seule fois mais pas à chaque fois"

La fierté est d'autant plus grande que la saison fut difficile pour le Real Madrid, qui a en prime eu un parcours très dense en Ligue des champions. "C'est toujours difficile de gagner la Ligue des champions, mais cette année encore plus, estime KB9. On l'a fait. On mérite notre victoire parce qu'on n'a joué que des grandes équipes, que ce soit le PSG, Chelsea, Manchester City et Liverpool. Il n'y a aucune chance. La chance, tu ne peux l'avoir qu'une seule fois mais pas à chaque fois. On mérite. On a fourni des efforts incroyables, on n'a jamais rien lâché."