Liverpool-Real: fin de saison en vue pour Courtois, qui souffre des adducteurs depuis plusieurs mois

Au terme de la finale de Ligue des champions remportée par le Real Madrid face à Liverpool, l'homme du match Thibaut Courtois a révélé qu'il souffrait des adducteurs depuis plusieurs mois. Le portier devrait être forfait pour le rassemblement en juin avec la Belgique.

Homme de la finale de Ligue des champions, Thibaut Courtois va mettre un terme à sa saison en raison d'une blessure. Après la victoire du Real Madrid (1-0) face à Liverpool, le gardien belge a révélé à la presse belge qu'il souffrait d'une pubalgie et par conséquent des adducteurs depuis l'hiver dernier.

Thibaut Courtois devrait être au repos pour une période de six semaines. "La douleur est présente,mais elle est supportable et surtout, elle est sous contrôle depuis janvier. Aucune opération en vue, mais si je veux repartir sur un bon pied en début de saison prochaine et ne pas risquer de rechute, je dois éviter de tirer trop sur la corde", a déclaré le portier.

"J’ai encore ressenti des douleurs en cours de match contre Liverpool"

Thibaut Courtois souhaite être au top de sa forme lors de la prochaine Coupe du monde et se ménager, ce qui devrait lui faire louper les quatre affiches de Ligue des nations en juin avec sa sélection nationale. La décision devrait être officialisée en début de semaine par les Diables rouges, après un entretien avec le sélectionneur Roberto Martinez. "J’ai encore ressenti des douleurs en cours de match contre Liverpool", a confié Courtois, qui a pourtant réalisé neuf arrêts au cours de la partie.

Des examens médicaux devraient être réalisés ce mardi matin, en Belgique, à l'issue des festivités pour le 14e sacre en Ligue des champions du Real Madrid. Simon Mignolet, en forme récemment, devrait donc remplacer Courtois au poste de titulaire pour deux matchs face au pays de Galles, les Pays-Bas et la Pologne.