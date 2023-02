Liverpool - Real Madrid : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Les 8e de finale de la Ligue des Champions continuent cette semaine ! Liverpool et le Real Madrid ont l’occasion de prendre une option pour les quarts de finale. Retrouvez ce mardi soir sur RMC Sport le choc entre Liverpool et le Real Madrid, en direct du stade Anfield !

Ce mardi, vous avez la possibilité de voir le match dès 21h sur RMC Sport. Cette année, Liverpool a une revanche à prendre. En effet, l’année dernière, les Reds ont été battus en finale par le Real Madrid (0-1), passant ainsi à côté du titre. C’est donc le moment pour Liverpool de faire d’une pierre deux coups : éliminer le Real et accéder aux quarts de finale.

Les hommes de Jürgen Klopp ont terminé à la deuxième place du groupe A, avec 15 points et 5 victoires. Toutefois, les Reds connaissent des difficultés en championnat, et ont été évincés de la FA Cup par Brighton (2-1). Cependant, Liverpool peut compter sur le retour du défenseur Virgil Van Dijk, pour cette rencontre au sommet. En face, le Real Madrid accumule les réussites. Les coéquipiers de Karim Benzema se sont qualifiés pour les 8e de finale, après avoir remporté 4 des 6 rencontres des phases de groupes. Dans les autres compétitions, le Real ne démérite pas. Les Madrilènes prennent la seconde place de la Liga, avec 51 points, et ont obtenu leur ticket pour la demi-finale de la Coupe du Roi. Voici comment regarder en direct la rencontre Liverpool – Real Madrid ce mardi !

Match Liverpool – Real Madrid en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce mardi à 21 heures, la chaîne RMC SPORT 1 diffuse le match Liverpool - Real Madrid en direct. Vous retrouvez le choc de ces huitièmes de finale en souscrivant l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS avec un engagement de 6 mois, au prix de 19 euros par mois pendant six, puis 29 euros par mois. Cette série limitée vous permet de regarder 100 % des matchs de la Ligue des Champions, en direct ou en replay, ainsi que l’émission “Champions Zone”, animée par Jean-Baptiste Boursier.

