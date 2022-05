Liverpool-Real Madrid: comment le problème des faux billets a en partie fait dérailler la soirée

Le dispositif de sécurité du Stade de France a été débordé ce samedi, à l'occasion de la finale de Ligue des champions, notamment par de nombreuses personnes munies de faux billets, lesquelles ont forcé le passage pour entrer dans l'enceinte dionysienne.

De faux billets pour un vrai fiasco. La finale de Ligue des champions, qui se disputait ce samedi au Stade de France, a été marquée par de nombreux débordements. Le coup d'envoi de la partie entre le Real Madrid et Liverpool a été retardé de 35 minutes en raison des incidents survenus aux abords de l'enceinte, où des supporters ont forcé le passage même si nombre d'entre eux n'avaient pas le précieux sésame pour assister au match. Des riverains ont aussi profité de la situation pour s'engouffrer dans la brèche.

La situation a dégénéré un peu avant 20 heures, lorsque les grilles ont été escaladées par de nombreux individus, à la fois des riverains et des supporters de Liverpool, selon ce qu’on peut voir sur les images qui circulent sur la toile, 3.000 à 4.000 personnes environ. Les personnes en question ont réussi à forcer le goulot d’étranglement au niveau du premier filtrage, qui permet d'accéder au parvis du Stade de France.

Quand les tourniquets déraillent

Débordées, les forces de sécurité ont laissé passer une foule dans laquelle se mêlaient des personnes munies de tickets, d’autres qui n’en avaient pas, mais également des individus possédant des faux billets, tandis que certains étaient là pour du trouble à l'ordre public.

Au niveau du deuxième filtrage, les tourniquets ont fini par ne plus fonctionner à cause des faux billets scannés à de multiples reprises et qui ont entraîné des dysfonctionnements. Dans un communiqué publié samedi soir, la préfecture de police de Paris a indiqué que "de nombreux supporters sans billets pour le match ou détenteurs de faux billets ont perturbé l'accès au Stade de France, au niveau du périmètre de sécurité extérieur". Une personne aurait eu une cinquantaine de faux billets en sa possession. Un supporter anglais a rendu compte à la BBC des difficultés d’accès à l’enceinte. Son billet, valide a priori, ne passait pas le tourniquet. Le supporter en question s’y est repris à trois fois, en vain.

"Avant le match, les portes du côté de Liverpool ont été bloquées par des milliers de supporters qui avaient acheté de faux billets qui ne fonctionnaient pas dans les tourniquets”, a confirmé l’UEFA . Cela a créé une accumulation de supporters essayant d'entrer. En conséquence, le coup d'envoi a été retardé de 35 minutes pour permettre à un maximum de supporters munis de billets authentiques d'accéder au stade."

Les supporters qui ont eu la chance de rentrer n’étaient pas au bout de leurs surprises. Certains d’entre eux ont malheureusement constaté que leurs places étaient déjà occupées par des détenteurs de faux billets.

A quelques minutes du coup d'envoi, alors que de nombreux supporters de Liverpool étaient toujours bloqués à l'extérieur, l'UEFA a décidé de repousser l'horaire du match. Mais les supporters n’avançaient pas pour autant devant le parvis, avec d'énormes problèmes de filtrage et beaucoup de gens qui continuaient d'escalader. La partie a été reportée de quelques minutes une seconde fois, pour que les acteurs de ce match débutent leur finale avec 35 minutes de retard.

Une enquête et des sanctions réclamées

Mais si le coup d'envoi a été retardé, certains supporters, qui avaient pourtant de vrais billets, n'ont pas pu se rendre à l'intérieur du Stade de France, bloqués devant les grilles. Ils ont dû attendre la mi-temps pour entrer. De son côté, le club de Liverpool a indiqué demander une enquête après cette triste soirée. L'ambassadrice du Royaume-Uni en France a aussi exigé que l'UEFA enquête pour "établir les faits". 68 personnes ont été interpellées en marge de cette finale. 70.000 supporters anglais se sont rendus à Paris au total pour cette finale et 20.000 d'entre eux étaient au Stade de France.