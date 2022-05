Liverpool-Real: un dispositif policier impressionnant pour la finale de la Ligue des champions

Le dispositif policier prévu pour la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, ce samedi au Stade de France (21h), s'annonce impressionnant. Les images du 7 mai dernier, avec des débordements en marge de la finale de la Coupe de France entre l’OGC Nice et le FC Nantes, ont notamment marqué les esprits.

Samedi soir, à 21h, la France accueille la finale de la Ligue des Champions, un des événements les plus regardés de la planète. Plusieurs milliers de supporters de Liverpool et du Real Madrid sont attendus dans la capitale française pour assister à cette rencontre depuis le Stade de France ou dans les fan-zones installées à Paris. Le dispositif policier s’annonce impressionnant avec une crainte de débordements avant et après la rencontre.

"La finale de la Coupe de France était un entraînement, là c’est notre Ligue des Champions", confie un syndicat de policiers. Les images du 7 mai dernier, avec des débordements en marge de la finale de la Coupe de France entre l’OGC Nice et le FC Nantes, ont marqué les esprits. Ce jeudi soir et jusqu'à samedi, les supporters de Liverpool vont débarquer en force à Paris pour assister à cette finale de la Ligue des Champions. Depuis plusieurs semaines les réunions entre l’UEFA, la préfecture de police et les villes concernées sont nombreuses afin d’organiser un événement optimal pour l’ensemble des fans présents en France.

Des fan-zones pour les Anglais et les Espagnols

Plus de 60 000 supporters de Liverpool sont attendus vendredi et samedi à Paris. L’UEFA a autorisé le club anglais à vendre 22 000 places pour cette rencontre. Des supporters vont donc se retrouver sans ticket dans les rues parisiennes (ils sont estimés à 40 000) et ce sont ces individus qui génèrent une crainte importante au sein des forces de l’ordre. Les organisateurs ont donc décidé d’installer deux fan-zones à Paris pour essayer de contenir les individus sans place. Le Cours de Vincennes (12ème arrondissement) accueillera les supporters de Liverpool alors que les Espagnols pourront se réunir au parc de la Légion d’honneur à Saint-Denis.

Dans ces fan-zones, un écran géant, de l’alcool et surtout un périmètre ultra-sécurisé sera mis en place pour permettre aux fans des deux camps de faire la fête en toute sécurité. Après une réunion lundi, les organisateurs ont peaufiné les derniers détails de sécurité concernant l’organisation proche du Stade de France. Une palpation aura lieu dans un périmètre de 1 km autour de l'enceinte. Les bars seront ouverts autour du stade avec autorisation de boire de l’alcool jusqu’à 18h.

Dans leurs déplacements depuis le début de saison en Coupe d’Europe, les supporters des deux équipes n’ont pas trop fait parler d’eux en dehors du terrain. Pour cette finale classée à hauts risques, il faudra sûrement surveiller quelques petits groupes de supporters indépendants des deux côtés. "On ne peut pas exclure un affrontement avec des supporters français dans les rues de Paris. On ne peut pas forcer l'ensemble des supporters à rejoindre les points de rassemblement. Il faudra une vigilance maximale", confie une source policière à RMC Sport. L’attention sera particulièrement forte sur les supporters de Liverpool, plus nombreux, selon un syndicat de policiers. Au total, selon des sources policières à RMC Sport, plus de 3 000 policiers/gendarmes seront mobilisés pour sécuriser l’événement.

Une grève sur le RER, un problème en plus ?

Après le RER B, les syndicats de la RATP ont appelé à la grève sur le RER A pour samedi, jour de finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid à Saint-Denis, au Stade de France. Les syndicats CGT, FO, Unsa et La Base dénoncent "le manque d'effectifs entretenu depuis plusieurs années par la direction du RER" à la RATP. C’est un élément sérieux à prendre en compte pour l’accès au Stade de France en toute sécurité. "La plupart des supporters vont utiliser les transports en commun pour l’occasion, confie un membre de la Préfecture de Seine-Saint-Denis. Si une grève suivie éclate samedi, ça peut rapidement devenir le bordel." Les yeux du monde seront rivés sur Saint-Denis, samedi soir, pour cette finale de la Ligue des Champions. Pour cette finale délocalisée et décidée au plus haut niveau de l'Etat, débordement interdit.