Liverpool-Real: quand Klopp portait un caleçon "CR7" avant la finale de 2018

Ce samedi, le stade de France sera le théâtre de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et Real Madrid. La finale de 2018, qui proposait la même affiche, reste un mauvais souvenir pour les Reds, malgré les efforts de Jürgen Klopp pour détendre l'atmosphère dans les vestiaires.

“Authentique. Énergique. Amusement.” Voici les trois mots qui siéent le mieux à Jürgen Klopp pour James Milner. Ce samedi, Liverpool et le Real Madrid se retrouvent pour la troisième fois de leur histoire en finale de la Ligue des champions après 1981 - au Parc des Princes - et 2018. Lors de cette dernière finale perdue par la Reds (3-1), Jürgen Klopp était déjà sur le banc de Liverpool et James Milner faisait lui aussi déjà partie des troupes de l’Allemand. Pour le Daily Mail, le milieu de terrain revient sur cette finale avant laquelle Klopp avait tout fait pour détendre l'atmosphère.

Car pour justifier le côté amusant de son coach, James Milner remonte à la finale de la Ligue des champions 2018 contre le Real Madrid de Cristiano Ronaldo et consort: “Quand il parle à son équipe, ce n'est pas blague sur blague, mais il essaiera toujours d'apaiser les joueurs. Comme en finale de la Ligue des champions 2018. Il faisait sa réunion d'avant-match habituelle - parler du match, de la tactique, de ce que nous allons faire, de ce qu'ils vont faire. Mais il savait qu'il y aurait des tensions".

Le vétéran de 36 ans révèle alors que Klopp... "portait son boxer Ronaldo". "C'était sa façon d'essayer de détendre les garçons. Il est doué pour étouffer des choses comme ça dans l'œuf", a-t-il raconté.

En 2013, Cristiano Ronaldo a lancé sa marque de vêtements pour homme intitulée "CR7". Le Portugais s'est affiché avec les boxers de sa propre marque lors des matchs ou lors des campagnes publicitaires que le Portugais assume lui-même. Ronaldo n'étant plus un membre de la Maison Blanche, Klopp devra redoubler d'inventivité s'il veut détendre l'athmosphère avant cette finale de Ligue des champions.