Liverpool-Villarreal: l'engouement des supporters espagnols pour le déplacement à Anfield

Les supporters de Villarreal devraient être presque 3 000 à se rendre à Liverpool pour la demi-finale aller de Ligue des champions. Le Sous-marin jaune, qui connaît ce stade de la compétition que pour la 2e fois dans son histoire, vit une véritable euphorie autour du match.

Le président de Villarreal, Fernando Roig, avait prévenu au lendemain de la qualification en demi-finale, après avoir battu le Bayern : "Nous serons 3000 à Anfield !" Soit le nombre maximum d'entrées données aux supporters adverses par Liverpool. Un peu plus d'une semaine après cette déclaration, le Sous-marin jaune est bien parti pour remplir son objectif. Avec un coup de pouce du club.

Le club prend en charge la moitié du déplacement

Ayant la volonté de rendre ce match de gala le plus accessible possible à ses supporters, Villarreal a décidé de prendre en charge la moitié des frais de déplacement en Angleterre. Ainsi les packs avec les billets d'avion aller-retour, le déplacement en bus jusqu'au stade et l'entrée pour le match ne coûtent que 300 euros, avec des vols affrétés spécialement de Valence ou Castellon, là où le total est évalué à près de 600 euros. Le propriétaire et président devrait donc prendre en charge près d'un million d'euros pour permettre à tous ses supporters, socios, abonnés ou non, de remplir le parcage à Anfield.

Le Sous-marin jaune avait mis en vente ses places pour le match aller ce jeudi matin, et le site est tombé en panne après seulement quelques secondes. Le club avait initialement prévu six vols, puis en a rajouté un septième avant de fermer son site pour analyser toutes les demandes. A 16h30 le club annonçait un huitième avion, lui aussi plein. Villarreal a même rendu un sacré service à ses fans : accepter les demandes sans numéro de passeport, prérequis pourtant obligatoire en Espagne pour toute entrée dans un stade.

Des postes administratifs dédiés aux supporters

La raison est simple : pour entrer en Angleterre, la carte d'identité ne suffit plus depuis le Brexit et beaucoup de supporters locaux ne disponsent pas (encore) dd'un passeport. Mais puisque toute la ville de 50 000 habitants se prépare à cette demi-finale de Ligue des champions, qui ne sera que la deuxième de l'histoire du club après celle de 2006 face à Arsenal, le conseil municipal a annoncé du renfort dans le service de délivrance des passeports "afin de s'assurer que les Groguets puissent obtenir les documents nécessaires pour accompagner le club lors de son match".

L'un des deux postes administratifs de la ville de Vila-real sera "exclusivement destiné à faciliter le traitement des passeports des supporters du Villarreal CF". "Un autre poste supplémentaire et exclusif sera mis en place pour cette tâche au commissariat de Castellon", la plus grande ville du coin, ajoute le communiqué. Un dispositif spécial qui sera opérationnel jusqu'à mardi prochain. "Nous allons tous être avec Villarreal, les accompagner et donner de la force pour continuer à construire le rêve : nous sommes déjà champions de Ligue Europa, allons-y pour la Ligue des champions", a déclaré le conseiller des Sports et de la Santé de la ville, Javier Serralvo.

Villarreal s'était déjà distingué lors de la mise en vente de ses places pour le match retour, à domicile, en proposant des places entre 10 à 35 euros pour les moins de 25 ans et entre 25 à 70 euros pour les autres.