Ligue des champions: le Bayern Munich éliminé par Villarreal sur le braquage de l'année

Contraint de réagir après sa défaite 1-0 à l’aller, le Bayern Munich n’a pas réussi à renverser le Villarreal d’Unai Emery au retour (1-1), mardi en quart de finale de Ligue des champions. Comme en 2006, le Sous-marin jaune espagnol atteint le dernier carré de la C1.

Insubmersible! Equipe surprise des quarts de finale de la Ligue des champions, Villarreal le sera encore plus dans le dernier carré de la plus grande des compétitions européennes. Tombeur du Bayern Munich à l'aller (1-0), le Sous-marin jaune a tenu tête au géant bavarois au retour (1-1), mardi à l'Allianz Arena, et réussi un exploit monumental face au lauréat de l'édition 2020.

Eliminés à ce stade de la compétition l’an passé, les Allemands ne pouvaient pas se permettre de revivre même contre-performance cette saison. Quand on porte le costume d’ogre bavarois, se faire sortir avant même le dernier carré à tout de l’affront... Mais après leur déconvenue au stade de la Céramique il y a six jours, où ils auraient même pu s’incliner plus largement, ce sont bien les Bavarois qui ont fini par couler.

Pau Torres et Raul Albiol ont longtemps tout repoussé

Pourtant, Julian Nagelsmann s’était donné les moyens de renverser la surprenante équipe d’Unai Emery, couchant au départ un onze en 3-2-4-1 porté tous azimuts vers l’attaque, avec cinq éléments purement offensifs (Sané-Müller-Musiala-Coman-Lewandowski). "Nous avons fait beaucoup d’erreurs à l’aller. Ils en ont fait une: nous laisser en vie", avait clamé le coach allemand en avant-match. Et longtemps, on a cru que ses joueurs sauraient lui donner raison.

Les Bavarois ont mis une pression constante autour de la surface de l’ancien Montpelliérain Geronimo Rulli. Mais les deux tours espagnols en défense centrale, Pau Torres et Raul Albiol, ont longtemps repoussé les innombrables centres adverses. Ne laissant finalement des Allemands ultra-dominants se montrer menaçants qu’à une seule reprise en première période, sur une tête de Jamal Musiala (30e). L’activité de Giovani Lo Celso, si brillant la semaine passée, a cette fois été éteinte par les tentaculaires Leon Goretzka et Joshua Kimmich.

Le 13e but de Lewandowski n'a pas suffi

Mais coincé, sans solution malgré les joueurs offensifs empilés, le Bayern voyait la montre tourner. Et Villarreal n’était plus qu’à 45 minutes d’une vraie sensation. Les Munichois ont maintenu leur étreinte dans le second acte, et l'inévitable Robert Lewandowki, d’un tir du droit légèrement dévié et entré avec l’aide du poteau (1-0, 52e), a semblé avoir fait basculer ce quart de finale.

Le 13e but en 10 matchs de C1 pour le Polonais a paru enlever une épine du pied au Bayern Munich, qui en a profité pour accentuer sa pression déjà étouffante. Thomas Müller seul face au but (71e), puis Kingsley Coman de loin (76e), ont fait passer des frissons dans l’Allianz Arena. Alors qu'on pensait que les Bavarois allaient finir par faire la différence, le remplaçant de luxe Samuel Chukwueze s'est projeté, à la conclusion d'un contre meurtier (1-1, 88e), mettant à terre le géant allemand sur la seule grosse situation de Villarreal.

Moins impressionnants qu’à l’aller, les Espagnols n’ont fait que subir, arc-boutés, mais toujours aussi solidaires. Après avoir sorti la Juventus Turin en 8es, les hommes d’Unai Emery, vainqueurs de la dernière Ligue Europa, réussissent un nouveau coup d'éclat. Et rejoignent le dernier carré de la Ligue des champions pour la deuxième fois dans leur histoire, après 2006. Evincé par le PSG la saison dernière, le Bayern l'a cette fois été par plus petit, mais bien plus valeureux que lui.