Maccabi Haïfa – PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

La deuxième journée de Ligue des Champions a lieu cette semaine. Le Maccabi Haïfa reçoit le PSG pour tenter de gagner ses premiers points. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Maccabi Haïfa – PSG !

Le PSG avait affronté et battu la Juventus de Turin (2-1) lors de la première journée. Le Paris Saint-Germain enchaîne les victoires en championnat et dévoile, match après match, une équipe solide, puissante et réactive.

De son côté, le Maccabi Haïfa s’était incliné contre le Benfica (2-0). Ainsi, les hommes de Christophe Galtier sont seconds, tandis que les joueurs du Maccabi Haïfa ont pris la dernière place. La rencontre va avoir lieu au stade Sammy Ofer, sous l’œil de l’arbitre Daniel Siebert. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Maccabi Haïfa – PSG !

Regardez le match Maccabi Haïfa – PSG à l’occasion de la Ligue des Champions !

La rencontre Maccabi Haïfa – PSG est diffusée en direct ce mercredi 14 septembre à partir de 21 heures sur la chaîne RMC SPORT 1.

