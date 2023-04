Manchester City – Bayern Munich : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Cette semaine, la Ligue des Champions fait son grand retour. Parmi les affiches des quarts de finale, Manchester City défie le Bayern Munich. Voyons à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match aller.

Manchester City et le Bayern Munich se retrouvent donc dès les quarts de finale de cette édition 2022 / 2023 de la Ligue des Champions.

Offre Canal+ Profitez de l'offre ! Profitez de l'offre proposée par Canal+ ! Je craque

Pour les deux équipes, la quête de la coupe aux grandes oreilles a démarré par une première place en phase de groupes. Sur ses 6 matchs de la phase de poules, Manchester City est resté invaincu avec un bilan de 4 victoires pour 2 matchs nuls. Les joueurs allemands ont quant à eux réussi le parcours parfait avec 6 matchs ponctués par 6 victoires dans le groupe C. Un groupe pourtant composé de l’Inter Milan et du FC Barcelone. En huitièmes de finale, les joueurs bavarois sont venus à bout du PSG de Kylian Mbappé, grâce à une victoire 3-0 sur l’ensemble des deux rencontres. De son côté, Manchester City a triomphé d’un autre club allemand : le RB Leipzig. Si les joueurs de Leipzig ont fait douter City lors du match aller (1-1), le match retour a été à sens unique avec une victoire 7-0 des joueurs de Pep Guardiola. A l’occasion de cette rencontre, Erling Haaland avait d’ailleurs marqué à 5 reprises. Pour cette nouvelle affiche, l’attaquant norvégien devrait démarrer la rencontre. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne suivre cette rencontre en direct ?

Manchester City – Bayern Munich : à quelle heure ?

Ce match entre Manchester City et le Bayern Munich est à suivre ce mardi dès 21 heures sur les antennes de CANAL+ et de RMC Sport 1. Pour suivre la rencontre depuis CANAL+, plusieurs offres sont disponibles. A commencer par l’offre CANAL+ Sport qui permet d’accéder à l’intégralité des chaînes du groupe CANAL+ mais aussi aux 10 canaux de beIN SPORTS en plus des chaînes du groupe Eurosport. Un abonnement accessible dès 34,99 euros par mois avec un engagement de durée de 24 mois.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.