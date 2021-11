Manchester City: Bernard Mendy réagit à la vidéo virale de Walker

Bernard Mendy a réagi à la séquence complètement lunaire d’un journaliste irlandais se méprenant pendant de longues minutes sur l’identité d’un étrange concurrent à Kyle Walker au poste de latéral droit de Manchester City.

La séquence est devenue aussi culte que gênante. Mardi, à la veille du match entre Manchester City et Bruges (4-1), Kyle Walker a été invité à répondre à une question complètement à côté de la plaque d’un journaliste irlandais. Ce dernier l’a en effet interrogé sur la concurrence que l’international anglais devait vivre avec… Bernard Mendy. Walker – avec l’aide de l’attaché de presse du club - a demandé à plusieurs reprises à son interlocuteur de préciser son propos.

Car Bernard Mendy ne joue plus au foot depuis 2017 et n’a jamais porté les couleurs de Manchester City. Le journaliste a peut-être confondu avec Benjamin Mendy, partenaire de Walker à Manchester. Mais ce dernier joue dans le couloir gauche et n’a jamais été en balance avec l’ancien joueur de Tottenham. Surtout, l’international français ne concurrence personne actuellement puisqu’il est en prison.

Bernard Mendy, actuellement entraîneur adjoint de l’équipe féminine du PSG, s’est lui amusé de revenir dans le cœur de l’actualité, contre son gré. "Kyle Walker semble avoir une bonne connaissance du football", a rigolé l’ancien international français (trois sélections) sur Instagram. L’histoire et le message de celui qui avait passé Roberto Carlos d’un grand pont ont bien amusé d’anciens joueurs comme Rod Fanni ou Pascal Chimbonda.

Bernard Mendy a évolué pendant trois saisons en Angleterre, d’abord en prêt à Bolton (2002-2003), puis à Hull City (2008-2010) au moment où Walker faisait ses grands débuts en Premier League. Mais les deux joueurs ne s’étaient pas croisés sur le terrain puisque Walker était apparu dans le groupe des Spurs quelques semaines après la confrontation entre les deux équipes en février 2010.