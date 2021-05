Manchester City-Chelsea en direct: les compos probables de la finale de Ligue des champions

L’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola pourrait décrocher sa 3e Ligue des Champions, après ses succès acquis en 2009 et 2011 avec Barcelone. Il deviendrait le 3e coach à remporter la compétition à 3 reprises, après Carlo Ancelotti (2003, 2007 et 2014) et Zinédine Zidane (2016, 2017 et 2018).