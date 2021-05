Manchester City-Chelsea: l’ouverture du score de Havertz sur une superbe passe de Mount

A la fin d’une première période de grande qualité de Chelsea face à Manchester City, Kai Havertz a ouvert le score pour permettre aux Blues de prendre l’avantage dans cette finale de Ligue des champions.

Timo Werner a vendangé, en début de rencontre, mais Kai Havertz, juste avant la mi-temps, a fait oublier les loupés de son compatriote, lors de la finale de Ligue des champions entre Chelsea et Manchester City.

Dias et Zinchenko pris à défaut

Parfaitement lancé en profondeur par Mason Mount, le milieu de terrain allemand s’est retrouvé en face-à-face avec Ederson et ne s’est pas loupé. Ruben Dias et Oleksandr Zinchenko, pris par la passe laser de Mount, n’ont pu qu’observer Havertz aller dribbler leur gardien de but.

Ederson est sorti rapidement mais pas assez pour perturber le joueur des Blues, qui a conclu en deux temps. A la pause, Chelsea mène 1-0 et mérite complètement son avantage. Thomas Tuchel parvient pour le moment à dominer Pep Guardiola tactiquement, malgré la sortie de Thiago Silva sur blessure.