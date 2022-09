Manchester City – Dortmund : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Assistez au choc des titans ce mercredi ! Manchester City défie à domicile l’équipe du Dortmund. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Manchester City – Dortmund ?

Les tenants du titre de Premier League affrontent l’une des meilleures équipes allemandes ce mercredi. Les deux clubs ont remporté leurs premières rencontres de Ligue des Champions la semaine dernière. Manchester City a gagné contre Séville (0-4) et le Borussia Dortmund a vaincu Kobenhavn (3-0).

Chaque sélection possède des joueurs de qualité, offensifs et percutants. Par ailleurs, l’attaquant Erling Haaland a fait deux belles saisons avec le Borussia Dortmund avant de rejoindre, cet été, Manchester City. Les hommes d’Edin Terzic vont donc s’en méfier. Pour l’occasion, les joueurs seront arbitrés par Daniele Orsato et Marco Di Bello à la VAR. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Manchester City – Dortmund ?

Regardez le match Manchester City – Dortmund à l’occasion de la Ligue des Champions !

Ce mercredi 14 septembre à 21 heures, assistez en direct au match Manchester City – Dortmund sur la chaîne beIN SPORTS 3.

