Manchester City-Dortmund: le contre parfait avec De Bruyne au départ et à la conclusion

Positionné dans l'axe de l'attaque de Manchester City, Kevin De Bruyne a ouvert le score en quart de finale aller de la Ligue des champions ce mardi soir contre le Borussia Dortmund, à la conclusion d'un contre qu'il avait lui-même initié.

Kevin De Bruyne a parfaitement lancé Manchester City contre le Borussia Dortmund. Servi après une bonne interception de Riyad Mahrez, le milieu de terrain belge a remonté le terrain, pour fixer la défense et servir Phil Foden. Le centre fort de l’Anglais était un peu long, mais pas trop, permettant à Riyad Mahrez de lever la tête pour se situer et ainsi servir en retrait Kevin De Bruyne, qui coupait au premier poteau (19e).

Buteur au tour précédent contre le Borussia Mönchengladbach, Kevin De Bruyne a inscrit le deuxième but de sa saison en Ligue des champions. Grâce à cette ouverture du score, Manchester City a désormais inscrit 18 buts depuis le dernier but que le club anglais a concédé en Ligue des champions. La plus longue série de ce type jamais réalisée dans l'histoire de la compétition, selon Opta.

De Bruyne chasse les vieux démons

Chassé de la Ligue des champions l’an dernier en quart de finale par Lyon, Manchester City retente sa chance ce mardi contre le Borussia Dortmund, qui reste sur une élimination face au Paris Saint-Germain. Manchester City est peut-être en train de chasser ses vieux démons. Pour rappel, Pep Guardiola n'a jamais passé le cap des quarts de la compétition depuis qu'il est entraîneur de Manchester City.

Le premier but de Manchester City, avec le joli coup d'oeil de Riyad Mahrez © @RMCSport