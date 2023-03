Manchester City – Leipzig : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Ce mardi soir, ne manquez pas le choc entre Manchester City et le RB Leipzig. Les deux clubs sont au coude à coude, et le vainqueur de ce match retour obtiendra une place pour les quarts de finale. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match Manchester City – Leipzig en direct !

Ce mardi soir, la rencontre entre Manchester City et Leipzig est diffusée sur CANAL+ et RMC Sport, en direct du City of Manchester Stadium. Le match aller s’est soldé par un nul (1-1), grâce à l’égalisation de Josko Gvardiol à la 70e minute, en faveur des Allemands.

Offre RMC Sport Profitez de l'offre ! Craquez maintenant pour l'offre RMC Sport ! J'en profite

Forts de la victoire contre Mönchengladbach (3-0) en Bundesliga, les hommes de Marco Rose vont tout faire pour retrouver les quarts de finale, étape qu’ils n’ont pas connue depuis l’édition 2019 - 2020. Du côté de la City, les joueurs de Pep Guardiola sont invaincus dans la compétition, avec 4 victoires et 3 nuls. Les Anglais ont enchaîné huit matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ainsi, les Citizens se sont qualifiés pour les quarts de finale de la FA Cup, et prennent la seconde place du classement de Premier League, derrière Arsenal. C’est donc le moment de prendre l’avantage pour les coéquipiers de Kevin De Bruyne et d’Erling Haaland, et de s’imposer à domicile. Vous souhaitez connaître à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le choc entre les Citizens et le RBL ? Voici comment suivre en direct le match, ce mardi soir !

Match Manchester City – Leipzig en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La rencontre entre Manchester City et le RB Leipzig est diffusée ce mardi à 21 heures, sur la chaîne RMC SPORT 1, et sur la chaîne CANAL+ FOOT. Vous pouvez regarder l’intégralité de l’UEFA Champions League en souscrivant l’offre d’abonnement RMC Sport x beIN SPORTS avec engagement de 12 mois, au prix de 29 euros par mois. En plus des rencontres, les journalistes sportifs RMC Sport animent pour vous des émissions spéciales, dédiées à l’actualité de la compétition.

Cliquez ici pour retrouver l’offre RMC Sport x beIN SPORTS

Les matchs sont également disponibles via l’offre CANAL+ SPORT.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.