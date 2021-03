Manchester City-Mönchengladbach: la saison galère d'Alassane Pléa

Auteur de seulement 3 buts en Bundesliga cette saison, l’attaquant français du Borussia Mönchengladbach, Alassané Pléa, déçoit depuis quelques mois. Face à Manchester City ce mardi (21h sur RMC Sport 1), en 8e de finale retour de la Ligue des champions, il devra sortir le grand jeu pour aider son équipe à réaliser un authentique exploit.

Les saisons se suivent et ne ressemblent pas pour Alassane Pléa. Brillant depuis son arrivée au Borussia Mönchengladbach en 2018, l’attaquant français de 28 ans est à la peine depuis le début d'exercice. Avec seulement 3 buts en 21 matches en Bundesliga, l’ancien Niçois est loin de ses standards affichés lors des deux dernières saisons. "Pour l'instant, il traverse une période difficile, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres joueurs", a reconnu Marco Rose, l'entraîneur de Mönchengladbach, en conférence de presse lundi, à la veille du 8e de finale de retour de Ligue des champions contre Manchester City. Une compétition dans laquelle il a en revanche inscrit 5 buts, soit autant que Lionel Messi et Mohammed Salah. Mais ses performances sur le Vieux Continent ne se transposent pas dans le championnat allemand. Sa dernière réalisation outre-Rhin remonte au 30 janvier, face à l’Union Berlin. A l’image de son équipe, en grande difficulté depuis début février, le Lillois semble éreinté.

Touché par le Covid-19 en début d’année

Alors qu’il avait idéalement lancé sa saison jusqu’à début novembre, avec 3 buts et 4 passes décisives dans la ‘’Coupe aux grandes oreilles’’, Pléa a été stoppé en plein élan. La cause, un test positif au Covid-19 contracté mi-novembre. Résultat, deux semaines éloigné des terrains, et des questions sur son état physique. A-t-il recouvré la plénitude de son potentiel physique? Rien n’est moins sûr. Pourtant, son coach continue de lui accorder toute sa confiance: "Alassane Pléa est un joueur qui a des qualités exceptionnelles. Nous le savons et nous voulons toujours qu'il puisse les montrer."

Mardi soir, l’affrontement face à une des meilleures équipes d’Europe lui offre une tribune idéale pour charmer le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, qui annoncera jeudi sa liste pour les éliminatoires du Mondial 2022. L’ex-Niçois ne compte qu'une seule sélection. C’était en novembre 2018.