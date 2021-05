Manchester City-PSG: Mbappé, seul Parisien à ne pas s'être échauffé à la mi-temps

Aperçu en baskets en première période, Kylian Mbappé ne s'est pas échauffé à la mi-temps, contrairement à ses coéquipiers. L'international français ne devrait pas entrer en jeu contre Manchester City, en demi-finale retour de la Ligue des champions.

Jouera, jouera pas ? La tendance est plutôt à ce que Kylian Mbappé ne rentre pas sur la pelouse de Manchester City, alors que son équipe est menée. L’international français était encore en baskets lorsque tous ses coéquipiers sur le banc partaient s’échauffer. Et s’il a chaussé les crampons depuis, comme on a pu le voir sur les images de RMC Sport lorsque les deux équipes sortaient du tunnel, au retour des vestiaires, le champion du monde ne devrait pas participer au match le plus important de la saison pour le Paris Saint-Germain.

>> Manchester City-PSG, à suivre sur RMC Sport 1

13 ballons en première période pour Icardi

"Kyky" a inscrit huit buts sur les six dernières rencontres de C1 qu'il a disputées. Avec 37 réalisations toutes compétitions confondues, il est le meilleur buteur du club cette saison. Il souffre d'une contracture au mollet droit, qui l'a privé du match contre Lens (2-1) en championnat samedi dernier. A Manchester, Pochettino a remplacé Mbappé par Mauro Icardi, le "Goleador" qui n'a joué que deux matchs de C1 cette saison. L’attaquant argentin a très peu pesé dans le jeu parisien, ne touchant que 13 ballons en première période.

Manchester City rêve de sa toute première finale de C1, 51 années après avoir remporté sa seule finale européenne, en Coupe des vainqueurs de coupe 1970 (ancienne C2), contre le club polonais de Gornik Zabrze (2-1). Si les "Sky Blues" visent la première finale de Ligue des champions de leur histoire, Paris, en cas de victoire par deux buts d’écart, voire un si les Parisiens inscrivent au moins trois buts, s’ouvrirait la porte vers une deuxième finale consécutive, après celle perdue en août dernier face au Bayern Munich (1-0).