Manchester City – Séville : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Manchester City reçoit le FC Séville à l’Etihad Stadium, pour la sixième journée de Ligue des Champions. C’est la dernière rencontre des phases de groupes avant les huitièmes de finale. On vous dit ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Manchester City – Séville ?

La première journée de compétition a vu la victoire de la City sur le FC Séville (0-4). Ce mercredi, les deux clubs se retrouvent pour le match retour. L’enjeu est capital pour les équipes.

En effet, Manchester City est premier du groupe avec 11 points mais sa première place n’est pas assurée. De son côté, Séville est troisième avec 5 points et 1 victoire contre Copenhague (3-0). Les Espagnols doivent conforter leur position pour accéder à la Ligue Europa. On vous dit ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Manchester City – Séville ?

Ce mercredi 2 novembre à 21 heures, vous pouvez assister au match Manchester City – Séville en direct sur la chaîne beIN SPORTS 1. Suivez les rencontres de l'UEFA Champions League en souscrivant l'offre d'abonnement RMC Sport + beIN SPORTS + Amazon Prime + Ligue 1 au prix de 25 euros par mois pendant 6 mois, avant un passage à 37 euros par mois, avec un engagement de 12 mois. Profitez-en vite ! L'offre se termine le 4 novembre. En plus, avant et après chaque match, les experts RMC Sport animent des émissions spéciales pour vous plonger au cœur de la compétition. Au programme : statistiques, pronostics, analyses et résultats. Par ailleurs, RMC Sport diffuse également des compétitions de MMA et de boxe toute l'année. UFC, Bellator, PFL ou PBC, il y en a pour tous les goûts. En direct ou en replay, c'est vous qui choisissez.

