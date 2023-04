Milan AC – Naples : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Duel 100 % italien dans cette affiche de Ligue des Champions. Dans son antre de San Siro, le Milan AC accueille Naples. Voyons ensemble à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la rencontre en direct.

L’Italie aura donc 3 représentants en quart de finale de cette édition 2022 / 2023. Car outre l’Inter Milan qui affronte Benfica, le Milan AC et Naples vont en découdre dans une double confrontation directe.

Cette double confrontation entre le premier (Naples) et le quatrième (Milan AC) du championnat d’Italie, permettra à l’un des deux clubs d’accéder à une demi-finale de Ligue des Champions. Si Naples part avec la faveur des pronostics, le dernier affrontement entre les deux équipes s’est soldé par une lourde défaite pour les napolitains. Battu 4-0 dans son stade, Naples a l’occasion de renverser la tendance. Pour cela, le club devrait pouvoir compter sur la présence de Victor Osimhen qui réalise la meilleure saison de sa carrière et qui fait actuellement partie des attaquants les plus prolifiques d’Europe. Du côté du Milan AC, Olivier Giroud pourrait débuter la rencontre à la pointe de l’attaque. De son côté, Mike Maignan pourrait être reconduit dans la cage des rouges et noirs. Le Milan AC pourrait même compter sur un troisième représentant tricolore avec la présence de Théo Hernandez. Pour celles et ceux qui souhaitent suivre la rencontre en direct, on vous détaille tout dans la partie suivante.

Milan AC – Naples : à quelle heure ?

Si vous souhaitez suivre la rencontre en direct entre le Milan AC et Naples, rendez-vous ce mercredi dès 21 heures sur les antennes de beIN SPORTS 1. Pour profiter de l’intégralité de la rencontre, plusieurs offres d’abonnements sont pertinentes. C’est notamment le cas de l’offre groupée permettant d’accéder aux 15 canaux de RMC Sport et aux 10 chaînes beIN SPORTS. Cette offre est actuellement proposée au tarif de 29 euros par mois avec un engagement de durée de 12 mois.

