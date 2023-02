Milan AC - Tottenham : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Les supporters italiens et anglais se retrouvent à Milan pour le premier match des 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Lombards accueillent les Spurs de Tottenham pour le second choc de la soirée ! Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir en direct le match Milan AC – Tottenham !

Les coéquipiers d’Olivier Giroud ont traversé une longue période sans victoire en championnat. Toutefois, après 6 rencontres, les Milanais ont réussi à remporter leur premier match depuis plusieurs semaines, face au Torino (1-0).

Du côté de la Ligue des Champions, les Rossoneri ont terminé à la seconde place du groupe E, derrière Chelsea. Ainsi, ils ont pu se qualifier pour les 8e de finale, mais le tirage au sort a sélectionné Tottenham pour cette première étape des éliminatoires. Les deux clubs se sont affrontés à plusieurs reprises par le passé, et les Spurs ont toujours obtenu la victoire. C’est donc l’heure de la revanche pour les Milanais, qui viennent tout juste de récupérer Tomori. Chez les Spurs, Tottenham doit composer avec les blessures d’Hugo Lloris, de Rodrigo Bentancur, et d’Yves Bissouma. Cette rencontre est décisive pour les joueurs d’Antonio Conte, qui ont la possibilité de prendre une option pour les quarts. La troisième meilleure attaque de Premier League doit donc tout faire pour assurer une victoire à l’extérieur. Vous souhaitez connaître l’heure et la chaîne pour regarder le match Milan AC – Tottenham en direct ? C’est par ici !

Match AC Milan – Tottenham en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce mardi 14 février, le match entre l’AC Milan et Tottenham est retransmis en direct sur la chaîne beIN SPORTS 1. L’arbitre principal Sandro Schärer donnera le coup d’envoi à 21 heures, sur la pelouse du stade San Siro. Vous pouvez regarder le match en direct en souscrivant l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS avec engagement de 6 mois, au prix de 19 euros par mois pendant six mois, puis 29 euros par mois. En plus des rencontres, l’émission “Champions Zone” permet de suivre l’actualité de la compétition. Ainsi, Jean-Baptiste Boursier vous dévoile les coulisses des matchs, les enjeux, et décrypte les résultats en compagnie des experts RMC Sport.

