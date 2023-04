Naples – Milan: à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Pour Naples et le Milan AC, l’heure de vérité a sonné. Les deux équipes se retrouvent ce mardi pour un quart de finale retour de Ligue des Champions. Voyons tout de suite comment suivre le match.

Défaits sur le score de 1 but à 0 à Milan lors du match aller, les joueurs de Naples disposent encore de toutes leurs chances de se qualifier à l’occasion de ce match retour.

Offre RMC Sport Profitez de l'offre ! Super offre à saisir pour voir le match ! J'en profite

D’autant plus que pour ce match retour, les napolitains devraient compter sur le retour de Victor Osimhen, absent lors de la première rencontre et qui avait cruellement manqué aux joueurs de Luciano Spalletti. En revanche, les Napolitains ne pourront pas compter sur la présence de l’ex marseillais Zambo Anguissa, exclu lors du match aller après avoir reçu deux cartons jaunes en l’espace de quelques minutes. En face, le Milan AC devrait de nouveau démarrer avec une équipe aux accents francophones puisque Mike Maignan, Theo Hernandez et Olivier Giroud sont pressentis pour être titulaires. Naples retrouvera aussi des anciens joueurs de Ligue 1 avec la présence de Rafael Leao et de Simon Kjaer pour ne citer qu’eux. Dans l’ambiance d’un stade Diego Armando Maradona qui s’annonce bouillant, les joueurs de Naples espèrent bien pouvoir compter sur le soutien de tout leur public pour renverser le score du match aller. Voyons maintenant comment vous pourrez suivre la rencontre dans les conditions du direct.

Naples – Milan : à quelle heure ?

Cette affiche retour entre Naples et Milan est à suivre ce mardi soir dès 21 heures sur la chaîne beIN SPORTS 1. Afin de suivre ce match retour dans les meilleures conditions, RMC Sport propose une offre groupée permettant d’accéder à l’ensemble des chaînes de RMC Sport en plus des 10 canaux de beIN SPORTS. Cette offre groupée est proposée au tarif de 29 euros par mois pendant 12 mois pour celles et ceux qui opteront pour l’offre avec engagement de durée.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.