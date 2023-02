"Je pars!", la réaction très drôle de Thierry Henry à une question sur un choix de carrière

Thierry Henry aurait-il pu jouer pour Tottenham durant sa carrière? La question lui a été posée sur le plateau de CBS, en marge de la soirée de Ligue des champions. Sa réponse est pour le moins démonstrative.

Encore un moment de télévision savoureux sur le plateau de CBS pour la Ligue des champions. Les consultants Thierry Henry, Jamie Carragher et Micah Richards discutaient mercredi soir de la possibilité, durant leur carrière de footballeur, de jouer pour le club rival de celui auquel ils sont respectivement attachés. Quand est venu le tour du champion du monde français, la présentatrice Kate Abdo lui a demandé s'il aurait pu trahir Arsenal et évoluer avec Tottenham.

"S'il vous plaît... Je pars! Que diable?", s'est immédiatement emporté Thierry Henry, en réalité amusé par la question. "Blague à part, même si en fait je ne blaguais pas sur ça... Non", a-t-il ajouté.

"J'ai décliné"

Thierry Henry a ensuite révélé avoir "eu l'opportunité" de jouer pour un club rival d'Arsenal et pour une belle rémunération. "Mais j'ai décliné", a-t-il dit, sans vouloir donner plus de précisions. Jamie Carragher l'a alors cuisiné, pour savoir s'il s'agissait par exemple de Manchester United. "Je ne le dirai pas. Tu peux dire tout ce que tu veux, je dirai non à chaque fois", a balayé l'ancien Gunner, laissant tout le monde sur sa faim.

Après huit ans à Arsenal, Thierry Henry, lancé à Monaco, avait fini par rejoindre le FC Barcelone en 2007. Il avait ensuite signé au New York Red Bulls en 2010 pour y terminer sa carrière, non sans retourner à Arsenal durant quelques semaines en 2012.