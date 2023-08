OM-Panathinaikos: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match retour du 3e tour de Ligue des champions

Mardi, l’Olympique de Marseille recevra au Vélodrome le Panathinaikos dans la phase retour du troisième tour de qualification à la prochaine Ligue des champions. Défaits à l’aller 1-0, les Olympiens devront inverser la tendance à 21h. Le match sera à suivre sur M6.

À peine la saison commencée, l’Olympique de Marseille est déjà sous pression. 3es la saison dernière, les Marseillais sont contraints de passer par les tours de qualifications afin d’assurer leur place en Ligue des champions. Premier obstacle, le Panathinaïkos. Si sur le papier l’OM semble favori, les Grecs ont montré qu'ils sont capables de bousculer le représentant français.

>> Retrouvez la conférence de presse de l'OM

Lors du match aller, le Panathinaikos a pris une option sur la qualification en s’imposant 1-0. Ce mardi, à partir de 21h, les Phocéens auront pour mission de renverser la situation au Vélodrome. Le match sera diffusé à la télévision sur M6. Et à écouter à la radio en direct et en intégralité sur RMC. La rencontre sera aussi à retrouver en direct commenté sur le site et l'application RMC Sport.

Marcelino "optimiste" pour la qualification

Point positif pour l’OM, leur adversaire ne pourra pas compter sur le soutien de ses supporters. Selon un arrêté pris par le ministre de l’Intérieur, les fans Grecs ont interdiction de se rendre à Marseille. Le ministère évoque "un risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs." Rappelons que les fans marseillais avaient également été interdits de déplacement en Grèce à l’aller.

Présent en conférence de presse, l’entraineur Marcelino a partagé aux médias son optimisme pour cette rencontre décisive à venir face au Panathinaikos: "Je suis toujours optimiste, toujours. Si l'entraîneur est pessimiste, il transmet son pessimisme à ses joueurs. Nous avons les qualités, même si ce sera difficile, de gagner et de se qualifier. J’en suis sûr."