OM-Panathinaïkos: la soirée cauchemardesque de Mattéo Guendouzi

Malgré sa victoire sur le terrain (2-1), l'OM a été sorti de la Ligue des champions par le Panathinaïkos aux tirs au but (5 tab à 3), ce mardi soir au 3e tour préliminaire. Et Mattéo Guendouzi, bien malgré lui, a été impliqué sur plusieurs séquences défavorables aux Marseillais.

C'est un joueur qui n'était sans doute pas dans une confiance optimale en ce début de saison. Et qui devrait l'être encore moins après un mardi noir... Relégué dans la hiérarchie des milieux de terrain marseillais depuis la prise de pouvoir de Marcelino cet été, trois fois remplaçant en trois matchs officiels, et régulièrement cité parmi les potentiels partants, Mattéo Guendouzi, bien malgré lui, a été le héros malheureux de l'élimination olympienne au troisième tour préliminaire de Ligue des champions ce mardi contre le Panathinaïkos (2-2 en cumulé, défaite 5-3 aux tirs au but). Avec trois séquences défavorables.

>>> Revivez OM-Panathinaïkos

Une main malheureuse au bout du temps additionnel

Entré en jeu à la 68e à la place d'un Iliman Ndiaye visiblement diminué, alors que l'OM menait 2-0 et tenait virtuellement sa qualification, l'international français devait aider les Phocéens à tenir le score. Mais au bout du bout du temps additionnel (90e+7), patatras. Sur un centre adverse plutôt anodin, et surtout trop long, Guendouzi (qui aurait pu bénéficier d'une faute dans la surface adverse juste avant) a vu le ballon lui retomber sur le bras, conduisant l'arbitre Michael Olliver à accorder un pénalty au Panathinaïkos après intervention du VAR, et permettant donc à Ioannidis d'arracher la prolongation (2-1, 90e+9).

Une passe décisive... pour un but refusé

Bien malheureux sur le coup, l'ancien Gunner aurait justement pu se rattraper dans cette prolongation. Et il a cru le faire à la 110e, quand son centre depuis l'aile droite a trouvé Vitinha au second poteau, pour le but du 3-1. Sauf que là encore, le VAR est intervenu, et l'arbitre a refusé le but - de manière contestable - pour une position de hors-jeu... d'Ismaila Sarr.

Et un tir au but manqué

La suite était presque écrite. Après une grosse tuile, après une fausse joie, Mattéo Guendouzi - premier tireur marseillais - a vu sa tentative repoussée par Brignoli lors de la séance de tirs au but. Et derrière, les Grecs n'ont pas tremblé une seule fois pour sortir l'OM et refroidir le Vélodrome.

Après le tir victorieux de Mladenovic, le milieu de terrain semblait l'un des plus touchés sur la pelouse, et pourrait passer de prochains jours compliqués. Ses derniers à l'OM? C'est l'une des questions de la fin du mercato. Sans la qualification en Ligue des champions qu'il espérait tant et les revenus liés, le président Pablo Longoria pourrait profiter des deux semaines restantes sur le marché des transferts pour vendre certains éléments "bankables". Guendouzi en fait partie.