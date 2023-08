EN DIRECT Qualfications Ligue des champions: Suivez Olympique de Marseille-Panathinaïkos en live

Bonjour et bienvenue à tous pour ce live

C'est déjà très chaud à Marseille et on ne parle pas de canicule. Battus à Athènes 1-0 par le Panathinaïkos la semaine dernière, l'OM doit absolument l'emporter lors de ce match retour pour espérer disputer deux matchs de barrages, probablement contre Braga et ensuite se qualifier pour la phase de poule de Ligue des champions. Au match aller, les Marseillais, qui avaient fini à 10, avaient particulièrement pesté contre l'arbitrage.

Un match à plusieurs millions d'euros donc, et qui conditionne la suite de la saison de l'OM, alors que le mercato bat son plein. Heureusement, les Olympiens ont retrouvé le chemin de la victoire en championnat contre Reims, avec le retour en confiance de leur avant-centre Vitinha. Jordan Veretout, lui, a promis à Marcelino, le nouveau coach de l'OM une ambiance de feu au Vélodrome ce mardi soir.

Les compositions d'équipe seront disponible au plus tard à 20h. Coup d'envoi à 21h. Le match est diffusé sur M6. Une rencontre à suivre aussi à la radio en direct et en intégralité sur RMC. et bien sûr en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.