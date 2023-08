OM-Panathinaïkos: Veretout a promis à Marcelino un Vélodrome "deux à trois fois plus chaud"

Jordan Veretout espère voir un Stade Vélodrome en fusion ce mardi pour le match retour entre l'Olympique de Marseille et le Panathinaïkos lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. L'enceinte phocéenne fera le plein pour le rendez-vous européen.

Dès la défaite du match aller en Grèce (1-0), l’entraineur de l'OM, Marcelino, s’était montré confiant quant à la possibilité de renverser la situation à domicile. "Dans notre stade et avec l’appui de nos supporters", a même insisté le technicien espagnol.

Pour la manche retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, ce mardi (21h), le Stade Vélodrome sera à guichets fermés pour la réception du Panathinaïkos. La promesse d'une grosse ambiance dans l'enceinte phocéenne.

Marcelino a adoré l'ambiance contre Reims

Même s’il avait goûté à la belle ambiance du Vélodrome lors du match amical face au Bayer Leverkusen, Marcelino confie avoir été littéralement impressionné par la ferveur du stade, la grandeur des tifos, la puissance des chants lors de son premier match officiel à domicile avec l’OM, ce samedi lors du succès contre Reims (2-1). Avant la conférence du presse de ce lundi, au Vélodrome, le sujet des supporters s’est d’ailleurs invité entre Jordan Veretout et son entraineur.

Pour l’anecdote, la prise de parole des deux Olympiens a légèrement été retardée car Marcelino avait oublié son polo de l’OM. Un salarié du club a donc dû se rendre en urgence à la boutique de l’OM pour en récupérer un.



Dans les couloirs du stade, en attendant la précieuse tunique du club, Jordan Veretout a donc demandé au coach espagnol son ressenti sur le Vélodrome. Marcelino lui a répondu avoir adoré… même si le bruit du stade l’empêche de se faire entendre auprès des joueurs, chose à laquelle il n’était pas habitué en Espagne.

Veretout liste les affiches bouillantes de la saison

Le milieu français a prévenu son entraineur que l’ambiance, ce mardi, serait "deux à trois fois plus forte que lors du match de Reims", car il s’agit de la Coupe d’Europe et d’un match éliminatoire.



Marcelino, très attentif, en a profité pour demander quelles étaient les plus grosses affiches au Vélodrome, celles où les supporters marseillais étaient les plus chauds. "OM-PSG, OM-Lyon, OM-Nice… et les matchs de Coupe d’Europe", a répondu Veretout. A Marseille d’accrocher la C1 pour que Marcelino connaisse l’ambiance du Vélodrome en mode Ligue des champions.