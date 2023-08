Ligue des champions: défaite contre le Panathinaikos, Kondogbia exclu....ça commence mal pour l'OM

Dans un match marqué par l'exclusion de Geoffrey Kondogbia, l'OM a été battu sur la pelouse du Panathinaikos (1-0), mardi soir lors du match aller du troisième tour de qualification à la prochaine Ligue des champions. Les Marseillais devront renverser la tendance au retour pour jouer la C1.

L'Olympique de Marseille espérait démarrer sa saison du bon pied et prendre une option en vue de la prochaine Ligue des champions, mais c'est tout l'inverse. Les Marseillais ont été battus par le Panathinaikos lors du match aller du troisième tour de qualification à la prochaine Ligue des champions, en Grèce. En infériorité numérique, l'OM a craqué sur un très joli but de Bernard en fin de rencontre.

L'entraîneur Marcelino avait pourtant aligné d'entrée Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, les cinq principales recrues estivales.

Mais Kondogbia a quitté ses partenaires prématurément, expulsé à la 65e minute pour un deuxième carton jaune, après avoir sévèrement reçu le premier dans les trente premières secondes du match.

>> Panathinaikos-OM (1-0)

Bernard transperce la défense marseillaise

Pas aidés par l'arbitrage en première période, les Marseillais ont beaucoup subi au retour des vestiaires. L'attaquant du Panathinaikos, Andraz Sporar, a eu plusieurs situations très dangereuses qui ont mis à contribution Jordan Veretout et Samuel Gigot, chacun auteurs d'un sauvetage déterminant. Mais l'OM a cédé en à la 83e minute, sur une action de grande classe des Grecs (1-0).

Le Brésilien Bernard, ancien joueur du Shakhtar et d'Everton, a combiné avec Ioannidis et Kleinheisler, deux autres joueurs entrés en jeu, pour dérouter la défense marseillaise. D'un plat du pied, le numéro 10 du Panathinaikos a ajusté Pau Lopez et placé son équipe en ballotage favorable avant le match retour.

Mardi prochain au stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille pourra à son tour compter sur un public bouillant pour retourner la situation. Ce sera sans Geoffrey Kondogbia, suspendu, mais les statistiques sont du côté des Marseillais, qui n'ont jamais été éliminés lors des tours préliminaires en Coupe d'Europe.