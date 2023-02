OM-PSG: Fabian Ruiz, Vitinha, Verratti… les milieux parisiens inquiètent avant le choc face au Bayern

Le PSG a été surclassé par l’OM mercredi au Vélodrome, en huitième de finale de la Coupe de France (2-1). Un match durant lequel les Parisiens ont perdu la bataille du milieu face à la grinta des Marseillais. Fabian Ruiz, Vitinha ou Marco Verratti ont livré des performances décevantes, à une semaine du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (mardi sur RMC Sport 1).

Une soirée en apnée. Le PSG a eu du mal à trouver de l’air, mercredi soir, dans la fournaise du Vélodrome. Face à une équipe de l’OM surmotivée, les Parisiens ont été largement dominés en huitième de finale de la Coupe de France (2-1). Un match durant lequel les champions de France ont notamment perdu la bataille du milieu, sans vraiment donner l’impression de pouvoir lutter. Avec un pressing incessant, de la hargne et l'impact, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout ont éteint leurs adversaires directs, bien aidés par leur défenseurs et leurs ailiers.

Verratti à court de rythme

Christophe Galtier avait pourtant densifié son entrejeu en se privant d’un véritable n°9 pour ce déplacement dans sa ville natale. Mais aucun de ses milieux de terrain n’a répondu présent face à la furia phocéenne. Danilo Pereira a surtout tenté de colmater les brèches devant sa défense centrale. Sans grand succès. Marco Verratti n’a pas du tout pesé sur les débats. Nettement moins en jambes depuis la Coupe du monde 2022, l’international italien (51 sélections, 3 buts) manque de rythme en ce début d’année.

Rapidement exclu contre Reims, le 29 janvier en Ligue 1 (1-1), il n’avait joué que quatorze minutes lors des six derniers matchs du PSG (toutes compétitions confondues) avant de ce choc à Marseille. Et il a énormément souffert face aux protégés d’Igor Tudor. A voir si l’enchaînement des rencontres peut lui permettre d’élever rapidement son niveau. Paris en aura besoin face au Bayern Munich mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Sachant qu'il ne reste plus que le match à Monaco, samedi en Ligue 1 (17h), pour monter en puissance...

Vitinha méconnaissable, Soler transparent

Pour Vitinha, le problème semble plus profond. Après un début de saison pleins de promesses, le milieu de terrain de 22 ans est méconnaissable depuis son retour du Mondial au Qatar, où il a disputé trois matchs avec le Portugal (dont un comme titulaire). L’ancien de Porto ne manque pas de rythme puisqu’il a participé à toutes les rencontres du PSG en 2023. Mais son rendement est très insuffisant, que ce soit en tant que relayeur ou dans un rôle de meneur de jeu. Fébrile au duel, imprécis et presque jamais décisif, il traverse les rencontres dans l'anonymat.

Idem pour Carlos Soler, que Christophe Galtier a parfois tenté d’intégrer à son milieu de terrain. Comme sur une aile ou dans un registre plus axial, l’Espagnol de 26 ans est fantomatique ces dernières semaines. En mal de confiance, il ne prend pas d’initiatives, bafouille son football et se contente de passes sans risque.

Le constat vaut également pour Fabian Ruiz. L’ancien joueur du Napoli semble perdu dans cette équipe du PSG. Ses longues courses pour réclamer le ballon démontrent une certaine envie mais sa technique peu rassurante et ses passes frileuses handicapent souvent les siens. Buteur et passeur décisif à Montpellier, la semaine passée en championnat (1-3), l’Espagnol avait montré quelques signes encourageants dans l'Hérault. Mais ils se sont vite envolés.

L’éclaircie Zaïre-Emery

Seule éclaircie dans ce secteur: l’éclosion spectaculaire du jeune Warren Zaïre-Emery. A seulement 16 ans, le surdoué du Camp des Loges progresse au fil de ses apparitions chez les pros. A la Mosson, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du PSG. Avant de signer une entrée intéressante à Marseille, en cassant les lignes balle au pied, en combinant dans les petits espaces et en multipliant les appels en profondeur. De quoi inciter Christopher Galtier à le titulariser contre le Bayern?

"Warren est capable de débuter un match de Ligue des champions", avait assuré le coach parisien, le mois dernier, avant le match de L1 contre Angers (2-0). En l’absence de Renato Sanches, toujours à l’infirmerie, il représente désormais une option crédible, malgré son inexpérience du très haut niveau. Le voyage à Louis II aidera peut-être Galtier à affiner sa réflexion. En attendant, Paris s’avance vers la période la plus importante de sa saison avec de sérieux doutes dans son secteur clé.