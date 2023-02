OM-PSG: "Un garçon formidable", Rongier les a bluffés

Valentin Rongier a réalisé une prestation remarquée lors de la victoire de l’OM face au PSG, mercredi, en 8e de finale de la Coupe de France (2-1). Le capitaine marseillais, habituel milieu de terrain, a su évoluer un cran plus bas pour annihiler les offensives parisiennes. De quoi récolter les compliments de son coach Igor Tudor.

C’est l’un des hommes du match. Sans contestation. Valentin Rongier a réalisé une prestation très séduisante lors de la victoire de l’OM face au PSG, mercredi, en 8e de finale de la Coupe de France (2-1). Impeccable dans son placement, solide au duel, serein balle au pied, juste à la relance, le capitaine marseillais (Dimitri Payet est resté sur le banc) a régalé le Vélodrome. Dans un rôle un peu inhabituel. Positionné un cran plus bas, l’habituel milieu de terrain s’est parfaitement adapté aux consignes d’Igor Tudor pour éteindre les offensives parisiennes. Avec une aisance assez bluffante. Un sans-faute qui lui a valu les compliments de son entraîneur après la rencontre.

"A la fin du match, j’ai plaisanté avec lui (Valentin Rongier) en lui disant qu’il allait devenir un défenseur, s’est amusé Igor Tudor devant la presse. La façon dont on défend, ça ne change pas grand-chose qu’on soit dix mètres plus haut ou plus bas. C’est un garçon formidable avec une tête bien faite, il a su s’adapter. Avec le ballon, il est capable de lancer le jeu par derrière, de jouer à droite, à gauche. De façon générale, les défenseurs et les milieux peuvent avoir le même rôle. Ça fait partie de notre jeu et c’est ce qui est beau aussi."

Un maillon fort de l’OM cette saison

A 28 ans, Rongier est en train de prendre une autre dimension cette saison à Marseille. L’ancien Nantais, recruté en 2019 (13 millions d’euros), s’affirme comme l’un des maillons forts du club phocéen. Jusqu’à se rendre indispensable.

Sous contrat jusqu’en 2026 (il a prolongé en septembre dernier), il a déjà disputé 30 matchs depuis l’été dernier, en délivrant une passe décisive (toutes compétitions confondues). Avec une régularité précieuse pour l’OM. Au point de convaincre Didier Deschamps? L’intéressé a lui-même exprimé son rêve de découvrir l’équipe de France, comme Jordan Veretout ou Mattéo Guendouzi. Cet OM-PSG ne risque pas de l’en dissuader.