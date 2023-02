OM-PSG: plus de 31 ans que les Marseillais attendaient cette victoire historique

L’Olympique de Marseille a signé une grosse victoire face au Paris Saint-Germain (2-1) ce mercredi lors des huitièmes de finale de Coupe de France. Les joueurs d’Igor Tudor ont mis fin à presque 32 ans de disette face au rival dans la coupe en remportant un premier match à élimination directe au Vélodrome lors du Classique.

Qu’elle est belle celle-là pour le peuple marseillais! Pour la première fois depuis novembre 2011 et la victoire lors du premier Classique version QSI, l’OM a battu le PSG au stade Vélodrome. Mais, voilà près de 11 ans, le succès des partenaires de Lucho Gonzalez et Steve Mandanda comptait pour la Ligue 1.

Avant la victoire acquise ce mercredi en Coupe de France (2-1), il faut remonter à avril 1991 pour retrouver la trace d'un dernier triomphe phocéen contre le rival parisien en coupe. Après très exactement 11 609 jours, soit 31 ans, 9 mois et 10 jours, Marseille a battu le PSG dans un match de coupe nationale.

>> OM-PSG (2-1)

Une victoire historique au Vélodrome

Certes, l’OM avait remporté (aux tirs au but) le Trophée des Champions en 2010 mais les Marseillais n’avaient jamais réussi à éliminer le PSG dans un duel couperet depuis ce succès acquis au Parc des Princes au printemps 1991 (0-2). C’est simple, dans l’histoire du Classique, Marseille n’avait jamais battu le PSG au Vélodrome en Coupe de France avant ce succès acquis sur des buts d’Alexis Sanchez et Ruslan Malinovskyi.

"On avait vraiment à cœur de gagner ce match parce qu’on savait que l’on avait les qualités pour le gagner déjà, et on était en pleine confiance avant ce match. Et aussi je pense que le résultat est mérité ce soir, on mérite cette victoire car on a tout donné du début à la fin, a analysé Mattéo Guendouzi après la rencontre. Et bien évidemment on a vu l’ambiance qu’il y avait, les supporters ça fait de nombreuses années qu’ils attendaient cette victoire pour un Classico à l’Orange Vélodrome donc c’était vraiment important pour nous, pour eux, et pour tous ceux qui sont amoureux de l’OM de gagner ce match."

Piocelle: "Renouer avec la victoire surtout pour un match à élimination directe"

Présent dans les tribunes du stade Vélodrome pour cette rencontre, Sébastien Piocelle a apprécié l’engagement mis par les Phocéens d’Igor Tudor pour aller chercher cette victoire historique. Le consultant RMC Sport a salué l’implication des Marseillais sur le terrain.

"Les supporters ont vibré parce que l’équipe sur le terrain a fait ce qu’il fallait en terme de qualité de jeu et au niveau de l’intensité. Ils ont fait un match incroyable face au Paris Saint-Germain, a estimé l’ancien joueur passé par Nantes et Bastia auprès de BFM Marseille. Et puis enfin, ils ont pu renouer avec la victoire surtout pour un match à élimination directe qui leur permet d’atteindre les quarts de finale."

Les supporters rêvent déjà du titre en Coupe de France

Du côté des supporters locaux aussi on s’est réjoui de cette prestation convaincante de l’équipe. Au-delà du succès contre le rival francilien, on se met à rêver d’aller chercher un nouveau trophée au Stade de France le 29 avril prochain.

"Le match était infinissable (sic) mais on a tenu jusqu’au bout et on a gagné, a savouré un fan marseillais interrogé par BFM Marseille à la sortie du Vélodrome. Igor Tudor a fait du bon travail, du très bon travail même. Les joueurs se sont battus comme de chiens jusqu’au bout. Maintenant on va essayer d’aller au bout. Cela va être dur car il reste encore les autres équipes et on ne va qu’en quarts. Mais on va aller au bout."

Et un autre fan de l’OM d’abonder à proximité de l’enceinte marseillaise: "Une soirée de rêve? Oui cela fait longtemps, vraiment très longtemps. C’est presque historique. Cela faisait un petit moment que l’on n’avait pas vécu une soirée comme cela, s’est enthousiasmé un autre supporter olympien aux abords du Vélodrome. Cela fait depuis 1991 le doublé (1989 en réalité, ndlr). Donc cela fait longtemps oui. Tout est possible."

Après avoir décroché une première victoire en Coupe de France face au PSG après 31 ans d’attente, l’OM rêve désormais d’un onzième titre dans la compétition. Un éventuel succès en finale fin avril permettrait au peuple marseillais de regoûter à la joie de gagner un trophée. Le premier depuis la Coupe de la Ligue en 2012 et surtout le premier en Coupe de France depuis 1989…soit presque 34 ans de disette. Après l’élimination du PSG, le rêve est permis.