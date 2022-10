OM-Sporting: l'ouverture du score de Trincao sur la première frappe au bout... de 51 secondes

Le Sporting CP, par l'intermédiaire de Francisco Trincão, a ouvert le score contre l'OM en moins d'une minute au Vélodrome, mardi soir en Ligue des champions.

Entame catastrophique de l'OM. Il n'a fallu que 51 secondes au Sporting CP pour ouvrir le score au Vélodrome, mardi soir dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des champions.

Le but a été inscrit par l'ailier portugais Francisco Trincão, qui a profité de la passivité de la défense phocéen pour se balader sur le côté droit avant d'enrouler une frappe du pied gauche. Il s'agit du deuxième but européen de la saison pour le joueur de 22 ans, au Sporting depuis cet été après des passages décevants au FC Barcelone et à Wolverhampton.

Le deuxième but le plus rapide encaissé par un club français en C1

Le début du match, initialement prévu à 18h45, n'a eu lieu que peu après 19h00. La faute à un retard des joueurs du Sporting CP, qui sont arrivés très tardivement au stade.

Ce but de Trincão est le deuxième le plus rapide encaissé par un club français en Ligue des champions. Le record reste détenu par Jack Wilshere, qui avait marqué au bout de 30 secondes en novembre 2013... contre l'OM.